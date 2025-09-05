สบส.เปิดฟังความคิดเห็นร่าง กม. ‘รังสีเทคนิค’ อัพมาตรฐานวิชาชีพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) วิชาชีพรังสีเทคนิค พ.ศ. … เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จัดตั้ง “สภารังสีเทคนิค” คุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของประชาชน พร้อมป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. เปิดเผยว่า การประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับตามกฎหมาย โดยมีคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคทำหน้าที่ควบคุมดูแลมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ปัจจุบัน มีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขานี้ทั่วประเทศ จำนวน 7,686 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน วิทยาการและเทคโนโลยีด้านรังสีเทคนิคมีความก้าวหน้าและซับซ้อนมากขึ้น สบส. จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ขึ้น เพื่อกำหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคให้เป็นระบบเดียวกัน และป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาประกอบวิชาชีพ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน
“ทั้งนี้ สบส.เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ร่างกฎหมายมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง โดยประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย (https://law.go.th/) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2568” ทพ.อาคม กล่าว
นอกจากนี้ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า สำหรับ (ร่าง) พ.ร.บ.วิชาชีพรังสีเทคนิค พ.ศ. … ประกอบด้วย 7 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 64 มาตรา มีสาระสำคัญ ได้แก่ การจัดตั้งสภารังสีเทคนิค ทำหน้าที่ส่งเสริม กำกับดูแล และควบคุมการประกอบวิชาชีพ รวมถึงความประพฤติตามจรรยาบรรณ การขึ้นทะเบียน ออกใบอนุญาต รับรองปริญญาและประกาศนียบัตร ตลอดจนหลักสูตรการฝึกอบรม การกำหนดอายุใบอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 5 ปี มีการกำหนดโทษทางอาญา เช่น ผู้ที่ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือขณะถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่ผู้แอบอ้างเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
“การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กำหนดอนาคตของวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน” ทพ.อาคม กล่าว