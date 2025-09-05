เตรียมรับมือ! กรมอุตุ เตือน 5-14 ก.ย. ทั่วไทยฝนถล่มหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

กรมอุตุฯ พยากรณ์ฝนสะสม 10 วันล่วงหน้า เตือน วันหยุดนี้ ฝนถล่มต่อเนื่อง ตกหนักบางแห่ง เปิดชื่อจังหวัดไหน เฝ้าระวังน้ำหลาก เผย มรสุมกระหน่ำยาว ๆ ถึงกลางเดือน
เมื่อวันที่ 5 กันยายน กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน และลมที่ระดับ 925hPa (750 ม.) 10 วันล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5-14 ก.ย.68 init. 2025090412 จากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา (WRFDA) : วิเคราะห์ตามผลจากแบบจำลองฯ เฉดสีแดงหมายถึงฝนหนัก สีเขียวหมายถึงฝนเล็กน้อย :
ในช่วงวันหยุดเสาร์-จันทร์นี้ (5-7 ก.ย.68) ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล ภายใต้อิทธิพลของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านตอนกลางของประเทศไทย
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุม อย่างต่อเนื่อง ยังต้องเฝ้าระวังน้ำหลากจากฝนที่ยังตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์) แต่อาจเป็นผลดีสำหรับภาคอีสานตอนกลางและตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.ปริมณฑล ที่จะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น
แต่อาจเป็นอุปสรรคการเดินทางฝนตกถนนลื่น ต้องเพิ่มความระมัดระวัง พกร่ม เสื้อกันฝน ฝนมักจะเกิดขึ้นได้หลายช่วง ระมัดระวังรักษาสุขภาพช่วงหน้าฝน และระวังฝนตกสะสมในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออก (นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทราจันทบุรี ตราด)
ส่วนภาคใต้มรสุมยังมีกำลังปานกลาง อิทธิพลของมรสุม ทำให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามัน บริเวณ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชาวเรือ ชาวประมงเดินเรือด้วยความระวัง โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ส่วน ช่วง 8-14 ก.ย.68 ประเทศไทย ยังมีฝนกระจายหลายพื้นที่ และยังมีฝนตกต่อเนื่อง หนักเบาสลับกันในบางวัน ส่วนมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออก ภาคอีสาน ภาคกลาง กทม.และปริมณฑล
อิทธิพลยังคงมาจากร่องมรสุมที่ยังคงสวิงขึ้นไปพาดผ่านทางตอนบนของไทย มรสุมพัดปกคลุมในช่วงนี้ ในบางวันยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกลางด้วย ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
(ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามการประมวลผลข้อมูลใหม่ ใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจและติดตามสภาพอากาศเบื้องต้น )
ระยะนี้ มีสัญญาณการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีแนวโน้มจะแรงขึ้นได้ แต่จะเคลื่อนตัวไปทางประเทศจีนตอนใต้ได้ (ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย) ซึ่งเป็นไปตามระบบสภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูฝน