คพ.ชี้ น้ำคูเมืองเชียงใหม่เสื่อมโทรม แต่ไม่จำเป็นต้องสะอาดมาก ไม่ได้นำไปใช้ ไม่ต้องห่วงเอาห่านไปปล่อย

คพ.ยันน้ำคูเมืองเชียงใหม่เสื่อมโทรม แต่ไม่จำเป็นต้องสะอาดมาก เพราะไม่ได้นำไปใช้ ไม่ต้องห่วงเอาห่านไปปล่อย
วันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน หลังจากเกิดกระแสไวรัลในโซเชียล กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้นำห่านจำนวน 10 ตัว มาปล่อยในคูเมืองเพื่อให้กำจัดวัชพืช ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีประชาชนออกมาแวะชมและเกาะติดความน่ารักของห่านในคูเมือง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้ประชาชนทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว
ซึ่งเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2568 มีประกาศว่าห่านผ่านการทดลองงาน จึงปล่อยห่าน 5 ตัวลงคูเมืองให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ด้านชาวเน็ตทักท้วงห่านอาจปล่อยของเสียลงคูเมืองซึ่งผลการตรวจคุณภาพน้ำหลายครั้งที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม นั้น
วันที่ 5 กันยายน นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 เชียงใหม่ (สคพ.1 เชียงใหม่) กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า สภาพคูเมืองเชียงใหม่ ในปัจจุบันว่าเป็นแหล่งน้ำขัง หลังน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าการระบายน้ำมีปัญหา เมื่อฝนตกน้ำก็จะไหลลงคูเมือง ทำให้เกิดสภาพน้ำขังและนิ่ง
“เป็นเรื่องธรรมดาของน้ำนิ่งที่จะมีตะไคร่น้ำ สาหร่าย บางที มีน้ำจากบ้านเรือนมาลงบ้างสภาพน้ำค่อนข้างแย่ ผมเคยคุยกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ว่า เราจะทำอย่างไรให้น้ำในคูเมืองมันมีการไหลหมุนเวียนตลอดเป็นวงกลม ก็ยังแก้ไขได้ยาก บางจุดในคูเมืองจะมีการทำเหมือนน้ำตกจำลอง บางจุดเป็นน้ำพุ กังหันให้น้ำมีการตี-กวนเพื่อเติมออกซิเจน แต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ คุณภาพน้ำยังทรงตัว ถึงแย่อยู่ สงกรานต์จึงต้องเติมน้ำสะอาดลงไป” นายอาวีระ กล่าว
เมื่อถามว่าน้ำในคูเมืองต้องจำเป็นต้องสะอาดหรือไม่ ผอ.สคพ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องสะอาดเป็นเกณฑ์อันดับ 3 หรือ 2 อาจจะอยู่ระหว่าง 3-4 ก็ได้ เนื่องจากไม่ได้นำน้ำในคูเมืองไปใช้ประโยชน์อะไร
“เพียงแต่อย่าให้มันถึงระดับ 5 เน่าจนมีฟองขึ้น น้ำทั่วไป อย่างน้ำตกก็แค่ระดับ 2 ถ้าคูเมืองอยู่ในระดับ 3 หรือ 4 ก็โอเคแล้วเพราะเราไม่ได้ลงไปทำอะไร ยกเว้นช่วงสงกรานต์ที่ควรอยู่สักระดับ 3 จริงๆ การนำน้ำในคูเมืองมาเล่นกันช่วงสงกรานต์ ผมว่ามีน้อยนะ ส่วนมากเขามีถังเติม ยกเว้นพวกอุตริที่ลงไปเอาน้ำมาสาด ปกติใช้น้ำประปากันส่วนคูเมือง เราเอาบรรยากาศเท่านั้น” นายอาวีระ กล่าว
ในส่วนของการแก้ไขให้น้ำในคูเมืองไหลเวียนนั้น ผอ.สคพ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้เสนอให้ในเส้นรอบวงของคูเมืองอาจจะมีช่วงที่ให้น้ำตกตะกอนเป็นลานคอนกรีตให้เกิดน้ำในคูเมืองเกิดการตกตะกอนแล้วสูบออกไป
“เท่าที่ทราบเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ของเขาแล้ว เขามีแผนจะปรับปรุงอยู่ อาจจะติดเรื่องเวลานิดหน่อย นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อาจจะเป็นคนเดิมแต่ก็เพิ่งเข้ามาต้องรอหน่อย เคยคุยกันหมดแล้ว พยายามปรับเปลี่ยนกัน แม้แต่การเอาห่านมานั่นก็คือเขาพยายามปรับด้านกายภาพ” ผอ.สคพ 1 เชียงใหม่ กล่าว
เมื่อถามว่า พบบ้านเรือนประชาชนทิ้งน้ำเสียลงคูเมืองหรือไม่ นายอาวีระ กล่าวว่า น้ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่ได้ไหลลงระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดเพราะ ระบบบำบัดไม่ได้กระจายไปอยู่ในทุกจุด
“ส่วนใหญ่ ลงระบบบำบัดน้ำเสีย บางส่วนไหลลงท่อ บ้านเราเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลจากถนนลงท่อและคูเมือง ถ้าถามว่า ปล่อยลงตรงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ แต่อาจจะมีพวกแผงลอย น้ำท่วมถังเกรอะ ถังส้วม มันไหลไปไหนไม่ได้น้ำก็เอ่อขึ้นมา มีโอกาสที่จะไหลลงไปบ้าง” ผอ.สคพ 1 เชียงใหม่ กล่าว
น.ส.จีราพร ชูเกียรติวนา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง (สนอ.) สคพ.1 เชียงใหม่ กล่าวว่า หากกล่าวถึงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สคพ.1 จะทำงานร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เก็บตัวอย่างน้ำในคูเมืองมาตรวจแล้วนำผลมาดูด้วยกัน
เมื่อถามว่าคูเมืองมีการลักลอบปล่อยของเสียลงไปหรือไม่จากผลการตรวจคุณภาพน้ำ น.ส.จีราพร กล่าวว่า ถ้าดูจากผลน้ำที่เราตรวจก็คิดว่าน่าจะมีการลักลอบปล่อยของเสียลงคูเมือง แต่ก็ต้องไปดูจุดที่เขาปล่อยด้วยว่า จุดนั้นคุณภาพน้ำเป็นอย่างไรทั้งที่ผ่านมาและตอนนี้ เพื่อเฝ้าระวัง ส่วนสังกะสีที่เคยพบที่แจ่งศรีภูมิ เมื่อปี 2560 ไม่ใช่โลหะหนักเป็นพิษ แต่เป็นโลหะหนักทั่วไปมีค่ากำหนดอยู่ว่าพบในปริมาณเท่าไรจึงจะเกินค่ามาตรฐานเป็นอันตราย
“ปี 2566 การตรวจคุณภาพน้ำในคูเมืองค่า WQI อยู่ในระดับเสื่อมโทรม ช่วง 38-49 ถ้าจะนำมาอุปโภคบริโภคต้องฆ่าเชื้อโรคเพราะมีแบคทีเรียและแอมโมเนีย ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบพิเศษก่อน” น.ส.จีราพร กล่าว
เมื่อถามว่าคุณภาพน้ำคูเมืองเสื่อมโทรมการนำห่านลงไปลอยในคูเมืองจะทำให้ห่านติดเชื้ออะไรหรือไม่ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าไม่ทราบผลกระทบที่มีต่อสัตว์ เพราะปกติห่านก็อยู่ในน้ำทั่วไป
“ที่กลัวว่าปล่อยห่านลงไปแล้วจะทำให้ห่านได้รับผลกระทบอะไรหรือไม่ ในแง่สิ่งแวดล้อมเรามองว่าห่านลงไปจะเพิ่มการขับถ่ายลงน้ำหรือเปล่า นี่คือความคิดพื้นฐานของเรา ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) ประสานให้เราเข้าไปตรวจคุณภาพน้ำจะมีการดำเนินงานเป็นขั้นตอน ลงไปแล้วจะดูน้ำระยะนี้เป็นอย่างไร คิดว่าน่าจะมีการทำงานร่วมกันไม่ได้เน้นด้านเศรษฐกิจกระตุ้นนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ก็ดูด้านสิ่งแวดล้อมด้วย” น.ส.จีราพร กล่าว