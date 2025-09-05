ฝนถล่มกทม.อ่วม! น้ำทะลักท่วม MRT ศูนย์วัฒนธรรม แจงสาเหตุ-เร่งแก้ไข

ฝนถล่มกทม.อ่วม! น้ำทะลักท่วม MRT สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรม ด้าน BEM แจงสาเหตุ เร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา จนถึงช่วงหัวค่ำ มีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ ทั่ว กทม. ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุด การจราจรติดขัด มีรถสะสมเป็นจำนวนมากบนท้องถนน โดยตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา มีการแชร์ภาพสภาพการจราจรและสภาพน้ำท่วมขังตามจุดต่างๆ หลายพื้นที่
ทั้งนี้ มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอเป็นภาพเหตุการณ์น้ำทะลักเข้าท่วมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม พร้อมระบุข้อความว่า “น้ำท่วม MRT ศูนย์วัฒนธรรม เฉพาะแค่ทางเข้าด้านบน แต่ลงมาข้างล่างเหตุการณ์ปกติ” คลิป
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro ได้ออกมาชี้แจงว่า “05/09/68 20:16 เนื่องจากฝนตกหนักและมีการก่อสร้างอาคารใกล้สถานีศูนย์วัฒนธรรม ส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นเข้ามาภายในสถานี ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ครับ”