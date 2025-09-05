ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กฎกระทรวงฉบับใหม่ ต่อใบขับขี่ อายุไม่เกิน 50 ปี ขอผ่านออนไลน์ได้
เมื่อวันที่ 5 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ฉบับ 2)
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (18) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2562 มาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2547 มาตรา 44 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และมาตรา 45 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(3) การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ดังต่อไปนี้
(ก) การทดสอบความสามารถของปฏิกิริยา
(ข) การทดสอบสายตา”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้นำความในข้อ 8 และข้อ 9 เว้นแต่ข้อ 9 (3) (ก) มาใช้บังคับกับการต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 11 แห่งกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้นำความในข้อ 8 และข้อ 9 เว้นแต่ข้อ 9 (3) (ก) มาใช้บังคับกับกับการต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม”
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 11/1 แห่งกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563
“ข้อ 11/1 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามข้อ 10 และข้อ 11 กรณีดังต่อไปนี้ให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านการทดสอบสมรรถภาพตามข้อ 9 (3) ด้วย
(1) ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีอายุเกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(2) ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกินหนึ่งปีขึ้นไป”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563 และให้ไช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 12 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตขับรถ ให้ยื่นต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานขนส่นส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีเหตุไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาหรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด”
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2568 สุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ทำให้ต้องมาทดสอบด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของนายทะเบียนประกอบกับสมรรถภาพของร่างกายของผู้ขับรถโดยทั่วไปซึ่งมิได้มีการเจ็บป่วยร้ายแรงจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการขับรถ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ สมควรกำหนดให้ผู้ขอดต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีอายุไม่เกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่ขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกินหนึ่งปี สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้