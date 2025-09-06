อาลัย หมอโอม นพ.ทรงฤทธิ์ หมอรักษามะเร็ง จากไปอย่างสงบ ในวัย 35 ปี
เมื่อวันที่ 6 กันยาน โรงพยาบาลเลย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความอาลัยต่อการจากไปของแพทย์ของโรงพยาบาล ความว่า โรงพยาบาลเลย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอโอมต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
ข้าราชการ บุคลากร โรงพยาบาลเลยขอแสดงความอาลัยกับ หมอโอม “นพ.ทรงฤทธิ์ ป้องปาน” วัย 35 ปี นายแพทย์ชำนาญการอายุรแพทย์โรคมะเร็ง มา ณ ที่นี้
โดยเมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา นพ.นพดล พิษณุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย พร้อมด้วยคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลย ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สุกำ พร้อมเครื่องเกียรติยศหีบทองลายสลักตั้งประกอบศพ “นพ.ทรงฤทธิ์ ป้องปาน” นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเลย ณ วัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง) อ.เมืองเลย จ.เลย
การจากไปของ หมอโอม สร้างความเสียใจให้กับคนไข้เป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณหมอเป็นคนอารมณ์ดี ชอบแสดงสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วย และยังให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีเวลาไปรักษา