เช็กพิกัด น้ำท่วมขัง กทม. เขตพระนคร ฝนสูงสุดแตะ 107 มม. ชัชชาติรุดติดตามสถานการณ์

เช็กพิกัด กทม. อัพเดต จุดน้ำท่วมขัง เขตพระนคร ฝนสูงสุดแตะ 107 มม. ชัชชาติรุดติดตาม
เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานคร โดยมี สำนักการระบายน้ำ ร่วมให้ข้อมูล ณ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กทม.2 ดินแดง
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้ปริมาณฝนตกหนักไม่แพ้เมื่อวาน เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านประเทศไทยเป็นตัวดึงเมฆฝนเข้ามา โดยในขณะนี้ (17.10 น.) ฝนยังคงตกต่อเนื่องในพื้นที่ชั้นในบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา และกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ยังมีเมฆฝนอีกกลุ่มกำลังเคลื่อนตัวเข้ามา ซึ่งคาดว่าหากไม่อ่อนกำลังจะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ อีกระลอก
จากการรายงานพบว่าปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดในรอบ 6 ชั่วโมงอยู่ที่ 107 มิลลิเมตร ที่เขตพระนคร ตามมาด้วย 98.5 มิลลิเมตร ที่เขตวัฒนาและห้วยขวาง ซึ่งถือว่าเกินกว่าขีดความสามารถของระบบระบายน้ำของ กทม. ที่ออกแบบไว้ให้รองรับปริมาณฝนที่ 60 มิลลิเมตร
รายงานสถานการณ์ล่าสุดยังพบน้ำท่วมขังในถนนสายหลักและสายรองหลายแห่ง ถนนสายหลัก เช่น ถนนพัฒนาการ ช่วงธนาคารกรุงไทย เขตสวนหลวง น้ำท่วมสูง 32 ซม. ถนนหลานหลวง หน้าธนาคารกรุงไทย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย น้ำท่วมสูง 15 ซม. ถนนบรรทัดทอง ช่วงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี น้ำท่วมสูง 11 ซม. ส่วนถนนสายรอง เช่น ซอยนวมินทร์ ช่วง ซ.นวมินทร์ 38 เขตบึงกุ่ม และ ถนนรามคำแหง ช่วง ซ.รามคำแหง 20 และ 33 เขตบางกะปิ น้ำท่วมขังประมาณ 20 ซม.
พร้อมกันนี้ กรุงเทพมหานคร ได้รายงาน พื้นที่น้ำท่วมขัง ตามข้อมูลของสำนักระบายน้ำ ณ เวลา 18.45 น. อาทิ ปากซอยโชคชัย 40 , ตรงข้ามซอยสุคนธสวัสดิ์ 25/2 , ซอยรามคำแหง 24 แยก 18 รวมทั้ง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย