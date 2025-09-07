เปิดสาเหตุ เครื่องสูบน้ำคลองบางเขนชำรุด งูเหลือมลงไปติด เร่งแก้ไข รับมือฝนถล่ม
วันที่ 7 กันยายน กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ โพสต์ภาพและข้อความชี้แจงกรณีเครื่องสูบน้ำ ปากคลองบางเขน บริเวณวัดเทวสุนทร ชำรุด จนทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ว่า ล่าสุดได้ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำปากคลองบางเขน บริเวณวัดเทวสุนทร เรียบร้อยแล้ว โดยพลว่า ต้องหยุดทำงานเนื่องจาก งูเหลือม ขยะ และไม้หน้าสามเข้าไปติด ทำให้เครื่องขัดข้อง
ปัจจุบันใช้งานได้แล้ว พร้อมรับมือฝนที่กำลังถล่มกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชน ไม่ทิ้งขยะลงคลอง