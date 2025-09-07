ดันแรงงานอิสระ! กรมพัฒน์ มอบชุดฝึก-เครื่องหมายมาตรฐานฝีมือฯ สร้างอาชีพ มีรายได้

ดันแรงงานอิสระ! กรมพัฒน์ มอบชุดฝึก-เครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างอาชีพ มีรายได้
เมื่อวันที่ 7 กันยายน นางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม 2 หลักสูตร จำนวน 60 คน และมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่สถานประกอบกิจการที่ดำเนินการฝึกอบรมและส่งเสริมให้ลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมี นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน และผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว
นางจิรวรรณ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายมุ่งสร้างให้คนไทยมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ ตระหนักถึงความสำคัญในการจ้างแรงงาน ที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานในการผลิตสินค้าและการให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้า การบริการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้แรงงานมีการพัฒนาฝีมือตนเองให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งในวันนี้ ดิฉันได้มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม 2 หลักสูตร จำนวน 60 คน ประกอบด้วย หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ ณ วัดประชาอารี ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา และหลักสูตร การเพ้นท์เล็บมืออาชีพ ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางจิรวรรณ กล่สวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่บริษัท ผาทอง 24 จำกัด ณ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่ดำเนินธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภท มีพนักงานทั้งหมด จำนวน 245 คน และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 จำนวน 19 คน และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน
“สำหรับผู้ประกอบกิจการที่สนใจรับสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ รวมถึงแรงงานทั่วไปที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th” นางจิรวรรณ กล่าว