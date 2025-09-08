สดร.เปิดภาพ จันทรุปราคาเต็มดวงคืนที่ผ่านมา เสียดายคนกรุงหลายจุด พลาดชม เหตุฝนตก ฟ้าปิด

สดร.เปิดภาพ จันทรุปราคาเต็มดวงคืนที่ผ่านมา เสียดายคนกรุงหลายจุดพลาดชม เหตุฝนตก ฟ้าปิด
ภาพปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเหนือฟ้าเมืองไทย ขณะเกิดคราสเต็มดวง ดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏสีแดงอิฐ บันทึกภาพ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ช่วงกึ่งกลางคราส เวลาประมาณ 01:12 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2568 มีประชาชนชาวไทย และต่างประเทศให้ความสนใจ ติดตามชมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก และยูทูบของ NARIT อย่างคึกคัก กว่าหมื่นคน
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้ เกิดขึ้นในคืนวันที่ 7 ถึงเช้ามืด 8 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลาประมาณ 22:29 – 03:55 น. (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร) โดยดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกเวลาประมาณ 22:29 น. และเคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก เริ่มเกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 23:27 น. จนกระทั่งเข้าสู่ช่วง “จันทรุปราคาเต็มดวง” เวลา 00:31 – 01:53 น. มองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏเป็นสีแดงอิฐ จากนั้นออกจากเงามืด เกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนอีกครั้งจนถึงเวลา 02:57 น. และพ้นจากเงามัวของโลก จนสิ้นสุดปรากฏการณ์โดยสมบูรณ์ เวลา 03:55 น.
จันทรุปราคาเต็มดวง ช่วงกึ่งกลางคราส เวลา 01:12 น.
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ สังเกตได้จากหลายพื้นที่ทั่วโลก ได้แก่ ทวีปยุโรปตอนเหนือและตะวันออก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกาเหนือ บางส่วนของทวีปอเมริกาใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย ขั้วโลกเหนือ และบางส่วนของขั้วโลกใต้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถชมปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนฝนตกลงมาอย่างหนักหลายพื้นที่ทำให้ท้องฟ้าปิด
บรรยากาศการเฝ้าชมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคักทั่วประเทศ หลายภูมิภาคสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน แม้จะมองเห็นเพียงบางช่วงของปรากฏการณ์ โดยเฉพาะภาคเหนือ บางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ อาทิ เชียงใหม่ แพร่ น่านกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ลพบุรี ฉะเชิงเทรา เลย ขอนแก่น ตรัง นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา สตูล ฯลฯ
สำหรับจันทรุปราคาเต็มดวงที่สามารถสังเกตได้ในไทย ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำวันที่ 3 มีนาคม 2569 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ภาพจาก สถาบันวิจันดาราศาสตร์แห่งชาติ(สดร.)