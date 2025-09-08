อาลัย นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ แพทย์ประจำพระองค์ ร.9 ผู้ริเริ่มรณรงค์งดสูบบุหรี่
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิแพทย์ชนบท Rural Doctor Foundation โพสต์ข้อความระบุว่า
คารวะ-อาลัย ศาสตราจารย์นายแพทย์ สงคราม ทรัพย์เจริญ
สุดอาลัยกับข่าวการจากไปของท่านอาจารย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ปูชนียบุคคลของวงการแพทย์ และโดยเฉพาะแพทย์โรคทางเดินหายใจ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านอาจารย์มา ณที่นี้อย่างสุดซึ้ง
ท่านอาจารย์สงคราม เป็นผู้ที่ริเริ่มการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทย
ในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดคนแรกๆของประเทศไทย เมื่อท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศ ท่านเป็นผู้ที่เสนอแนะให้โรงงานยาสูบไทยพิมพ์คำเตือนบนซองบุหรี่ ตั้งแต่พ .ศ.2510 แต่ทางโรงงานยาสูบไม่ยินยอมที่จะทำตามข้อเสนอ แต่ท่านอาจารย์สงครามก็ไม่ละความพยายาม
ในปีพ.ศ.2516 ท่านอาจารย์สงครามเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมบุหรี่และสุขภาพนานาชาติครั้งที่ 3 ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
กลับจากการประชุม ท่านได้วิ่งเต้นผ่านรัฐบาล ซึ่งได้สั่งการให้โรงงานยาสูบพิมพ์คำเตือนบนซองว่า “การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” แต่โรงงานยาสูบยอมพิมพ์เพียง “การสูบบุหรี่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ในปีพ.ศ.2517
ท่านอาจารย์ยังได้เสนอรัฐบาลหลายข้อคือ
1.ให้โรงงานยาสูบงดการโฆษณาบุหรี่
2.ขอให้ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เช่นโรงภาพยนตร์ รถโดยสาร ห้องประชุม ฯลฯ
3.ขอให้หาทางป้องกัน อย่าให้เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่
4.ขอให้สื่อมวลชน และทางราชการให้สุขศึกษาเรื่องอันตรายของการสูบบุหรี่
ข้อเสนอแนะของท่านอาจารย์สงครามเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ส่งผลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ เริ่มการสำรวจสถิติการสูบบุหรี่ของคนไทยในปีพ.ศ.2519
และกรุงเทพมหานครได้ออกเทศบัญญัติ ห้ามสูบบุหรี่ในโรงภาพยนตร์และรถประจำทาง พ.ศ.2519
แต่งานที่ท่านอาจารย์สงครามทำตลอดชีวิตของท่านก็ว่าได้ คือ การควบคุมวัณโรค ท่านเป็นนายกสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยติดต่อกับหลายทศวรรษ
ผมโชคดีที่มีโอกาสได้รับคำชี้แนะในการทำงานจากท่านอาจารย์สงคราม ทั้งเรื่องวัณโรคและยาสูบ
คุณูปการที่ท่านอาจารย์สงครามทำไว้ให้การแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะการควบคุมวัณโรคและการควบคุมยาสูบ จะจารึกอยู่ในวงการแพทย์และแพทย์ระบบทางเดินหายใจตลอดไป
ขอให้สิ่งศักด์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านอาจารย์สงคราม ทรัพย์เจริญ สู่สุขคติในสัมปรายภพ
ด้วยคารวะ-อาลัยยิ่ง
ศ.นพ ประกิต วาทีสาธกกิจ 7 กันยายน พ.ศ.2568
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ เป็นแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 2518 ที่ทรงมีพระอาการประชวร จากนั้นก็ถวายงานเรื่อยๆมาจนปี 2530 ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และปี 2535 ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นแพทย์ประจำพระองค์เต็มตัว และถวายงานเรื่อยมาจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559
อ่านข่าว – แพทย์ประจำพระองค์ฯ เผยความประทับใจตลอด 41 ปีที่ถวายงาน ในหลวง ร.9
ขณะที่ พล.อ.อ.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “อิทธพร คณะเจริญ” ระบุข้อความว่า
“กราบอำลาอาลัยครู ผู้เป็นต้นแบบของชีวิต”
🙏ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์ สงคราม ทรัพย์เจริญ🙏
ขอแสดงความอาลัยเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัวของ อาจารย์ ผู้เป็นที่รักของทุกคน อาจารย์ไม่เป็นเพียงครูผู้ถ่ายทอดวิชาแพทย์เท่านั้น แต่เป็นเสมือนแบบอย่างของชีวิต ที่สอนให้เห็นคุณค่าของความเมตตา ความเสียสละ และความเป็นแพทย์ที่แท้จริง ด้วยความสุขุมอารมณ์ดี และมีไมตรีจิต กับทุกคนที่ได้สัมผัส
ในราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งแรกที่ผมได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ อาจารย์เป็นทั้งอายุรแพทย์ต้นแบบผู้เปี่ยมด้วยความรู้ และเป็นผู้ที่มีหัวใจงดงาม ความใส่ใจในคนไข้ ความอ่อนโยนกับเพื่อนร่วมงาน และความห่วงใยต่อลูกศิษย์ ล้วนทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจเสมอ
ในมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ อาจารย์เป็นผู้ แนะนำ ให้แนวทางในการ จัดทำโครงการแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่ ครั้งที่ 2 ในปี 2556 ที่โรงพยาบาลหัวหิน ซึ่งทำถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 และ ใช้ ดำเนินการมาถึงปัจจุบัน ล่าสุด โครงการที่ 89 ซึ่งจัดที่อุทัยธานีไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทุกคำสอน ทุกคำแนะนำ และทุกรอยยิ้มของอาจารย์ จะยังคงเป็นพลังให้ แพทย์จิตอาสา ทุกคนดำเนินรอยตาม ไม่เพียงเพื่อเป็นแพทย์ที่เก่ง แต่เพื่อเป็น คนที่ดีและมีคุณค่า อ่อนน้อมถ่อมตน และเสียสละ ดังที่อาจารย์ได้เป็นแบบอย่างไว้ตลอดชีวิต
แม้อาจารย์จะจากไป แต่ คำสอนที่ลึกซึ้ง แนวทางจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคม ตลอดจน ความทรงจำที่งดงามและมรดกทางน้ำใจ จะยังคงอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ ยึดถือ เป็นต้นแบบของชีวิต ตลอดไป
ขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ด้วยเทอญ ด้วยความรัก ความเคารพ และความอาลัยยิ่ง
พลอากาศเอก นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ
8 กันยายน 2568มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่