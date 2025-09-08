สธ.มอบ ‘แว่นตา’ เพิ่มโอกาสเรียนรู้ให้เด็กไทย คัดกรอง ป.1 กว่า 2 แสนคน พบผิดปกติกว่า 2 หมื่น
วันนี้ (8 กันยายน 2568) นายอนุชา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานพิธีคัดกรองและมอบแว่นตาภายใต้โครงการเด็กไทยสายตาดี สธ. พร้อมด้วย นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) นครปฐม รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการสธ. นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
นายอนุชา กล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กไทย ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ บริหารบ้านเมือง ดังนั้น การวางรากฐานโครงสร้างคุณภาพเพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดที่ดี การเรียนรู้ที่ดีมีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมรอบด้าน
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพเด็กให้มีการเจริญเติบโตตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็น ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ เป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ช่วยให้เรียนเก่งเรียนดี เพิ่มสติปัญญาความฉลาด การเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 80 เกิดจากการมองเห็น การตรวจคัดกรองสายตานักเรียน เป็นสิทธิประโยชน์ตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากตรวจพบสายตาผิดปกติ ส่งต่อรับการตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์หรือทีมจักษุ อาจพิจารณาให้ใส่แว่นสายตา โดยผู้ปกครองพาไปตัดแว่นหรืออาจได้รับสนับสนุนแว่นสายตาจากองค์กรภาครัฐต่างๆ การจัดกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดี เป็นโอกาสดีในการสร้างความร่วมมือ เสริมสร้างผนึกพลังขับเคลื่อนงานโครงการอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม
นพ.ปกรณ์ กล่าวว่า กรมอนามัย ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ มีเป้าหมายคัดกรองสายตานักเรียน ป.1 พร้อมกับมอบแว่นสายตาอันแรกแก่เด็กที่มีสายตาผิดปกติทั่วประเทศ เนื่องจากปัญหาพบว่า เด็กรุ่นใหม่มีปัญหาสายตาเพิ่มขึ้นมาก อาจเกิดจากการใช้สายตากับหน้าจอดิจิทัลมากเกินไป ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2567 พบว่า นักเรียน ป.1 ได้รับการคัดกรองสายตา จำนวน 238,874 คน หรือ ร้อยละ 33.68 มีภาวะสายตาผิดปกติ จำนวน 24,394 คน หรือ ร้อยละ 10.21 ได้รับแว่นสายตา จำนวน 20,820 คน หรือ ร้อยละ 85.35
นพ.วิโรจน์ กล่าวว่า จ.นครปฐม พร้อมรับนโยบายของ สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี ในส่วนของ จ.นครปฐม ก็ได้มีการดำเนินงานตามนโยบายของ สธ. โดยในปีการศึกษา 2567
มีนักเรียน ป.1 ได้รับการคัดกรองสายตา จำนวน 5,766 คน หรือ ร้อยละ 51.73 มีภาวะสายตาผิดปกติ
จำนวน 525 คน หรือ ร้อยละ 9.11 ได้รับแว่นสายตา 278 คน หรือ ร้อยละ 52.95 และส่วนในปีการศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 1 ก็ได้มีการคัดกรองสายตาไปแล้ว จำนวน 6,777 คน หรือ ร้อยละ 63.03 มีภาวะสายตาผิดปกติ จำนวน 810 คน หรือ ร้อยละ 11.95 ทั้งนี้อยู่ระหว่างนำเด็กที่มีภาวะสายผิดปกติเข้าสู่ระบบบริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตา สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสายตา ได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์ และได้รับแว่นตาสายตาในกรณีรายที่พบความผิดปกติต่อไป