สธ.คิก ออฟ ‘แคร์ มัม’ ยกระดับการดูแลหญิงท้องโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านสมุดฝากครรภ์ดิจิทัล
วันนี้ (9 กันยายน 2568) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off โครงการ Care Mom: ฝากครรภ์มั่นใจ ปลอดภัยในมือผู้เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาล (รพ.) สุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมีผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วม
นพ.โอภาส กล่าวว่า การตั้งครรภ์และการคลอด ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิต และเป็นรากฐานของการสร้างพลเมืองคุณภาพให้แก่ประเทศ สธ.จึงมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง เนื่อง โดยโครงการนี้ เป็นความร่วมมือของ Service Plan สูตินรีเวชกรรม และสำนักสุขภาพดิจิทัล ในการนำนวัตกรรมสมุดฝากครรภ์ดิจิทัลมาใช้ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและต่อเนื่องจากทีมผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงหลังคลอด และเด็กแรกเกิด ทั้งการฝากครรภ์คุณภาพ การคัดกรองดาวน์ซินโดรมด้วยการตรวจ NIPT test การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด แจ้งเตือนนัดหมายฝากครรภ์/ฉีดวัคซีน และให้คำแนะนำต่างๆ
“สมุดฝากครรภ์ดิจิทัล ช่วยให้ข้อมูลการฝากครรภ์ไม่สูญหาย มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานบริการ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทำให้การฝากครรภ์คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย และยังเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังความเสี่ยงเชิงรุก ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนทั้งของแม่และเด็ก ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับบริการสุขภาพที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับแม่และครอบครัว ว่าการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรทุกครั้ง จะได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ส่งผลให้เด็กไทยทุกคนได้เติบโตอย่างแข็งแรง เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต” นพ.โอภาส กล่าว