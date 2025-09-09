กรมชล เตรียมเครื่องมือ รับฝนหนัก 9-15 ก.ย. รับมือน้ำหนุน-ป้องน้ำรอระบาย สมุทรปราการ

กรมชล เตรียมเครื่องมือฝนรอบใหม่ 9-15 ก.ย.นี้ หวังเร่งระบายน้ำคลองชายทะเล รับมือฝน-น้ำหนุน ป้องกันน้ำรรอระบาย จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน ประชุมร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน จากปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย.2568 ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนเพิ่มสูงขึ้น
นายสุริยพลกล่าวว่า จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ยังระบุว่ามีแนวโน้มเกิดฝนตกชุกระหว่างวันที่ 9-15 ก.ย.นี้ กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จึงได้เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำเหนือที่กำลังจะไหลลงมาในระยะต่อไป ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง บริเวณสถานีสูบน้ำตำหรุ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
พร้อมทั้งเดินเครื่องสถานีสูบน้ำหลัก ได้แก่ สถานีสูบน้ำชลหาร 2 และ 3, คลองประเวศน์บุรีรมย์ และคลองด่าน เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมกว่า 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนี้ ยังได้กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองสายหลัก อาทิ คลองชายทะเล คลองประเวศ คลองด่าน และคลองสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดปัญหาน้ำเน่าเสีย อันจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงในระยะนี้
นอกจากนี้ กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน รวมถึงเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการระบายน้ำ พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยทันที รวมทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มกำลัง