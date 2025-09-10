ประกาศ 6 เขต กทม.-บางพลี สมุทรปราการ เขตโรคระบาดสัตว์ ‘พิษสุนัขบ้า’ ถึง 8 ต.ค.

กทม.เตือน ปชช.ย่านประเวศ สวนหลวง ลาดกระบัง สะพานสูง บางนา พระโขนง และ อ.บางพลี สมุทรปราการ เฝ้าระวังพิษสุนัขบ้า หลัง ‘ปศุสัตว์’ ออกประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่สำนักอนามัย อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ 10 ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากพบสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 ตัว ที่บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 49 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรง อาจระบาดติดต่อไปสู่คน สุนัข แมว โค กระบือ หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ ได้
จึงอาศัยอำนาจตาม มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 สัตวแพทย์ประจำท้องที่พื้นที่ 10 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 3 ให้ท้องที่แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือ จุดแขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไปทางทิศใต้ จุด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ไปทางทิศตะวันออก จุด ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ไปทางทิศตะวันตก จุดแขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.-8 ต.ค.68
ดังนั้น สำนักอนามัย (สนอ.) จึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวและชุมชนโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร ดังนี้ แขวงหนองบอน แขวงดอกไม้ แขวงประเวศ เขตประเวศ แขวงอ่อนนุช แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ต.บางแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
โดยให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรจัดในพื้นที่โดยเด็ดขาด หากถูกกัดหรือสัมผัสสัตว์สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า ให้ล้างแผลด้วยสบู่และรีบพบแพทย์ เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที
ทั้งนี้ หากพบสุนัขหรือแมวที่เสียชีวิตหรือมีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า (กระวนกระวาย ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกอย่างที่ขวางหน้า ตัวแข็ง น้ำลายไหล ลิ้นห้อย) โปรดโทรแจ้งกลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข (ประเวศ) 02-328-7460 และ 02-328-7355
อย่างไรก็ตาม ในวันนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสัตว์แพทย์สาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ สำนักอนามัย จะร่วมกับสำนักงานเขตประเวศ ลงพื้นที่สอบสวนโรค พร้อมประชุมและวางแผนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป
