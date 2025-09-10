กรมธรณี เตือน 11 จว. เสี่ยงโดนดินถล่ม-น้ำป่าหลาก จากฝนตกหนัก
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ประกอบกับมีพื้นที่คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้า โดยเฉพาะใน 11 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย น่าน กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง และเลย
โดยข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทย
ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยที่อาจจะขึ้นได้ โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากมีสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความมั่นใจและให้คำแนะนำเบื้องต้นกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย