ด่วน!! สิงโตสวนสัตว์ดัง กทม. รุมขย้ำเจ้าหน้าที่ ต่อหน้านทท.จำนวนมาก

ด่วน!! สิงโตสวนสัตว์ดัง กทม. รุมขย้ำเจ้าหน้าที่ ต่อหน้า นทท.จำนวนมาก

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.อ.นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ หรื อาจารย์หมอธวัชชัย อดีตอาจารย์และแพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.ของวันนี้ เกิดเหตุสิงโตในสวนสัตว์ชื่อดังใน กทม. ทำร้าย นายเจียน อายุ 58 ปี เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ขณะที่เจ้าหน้าที่เดินลงมาจากรถ

ซึ่งก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ลงมาจากรถแล้วหันหลัง จากนั้นสิงโตตัวดังกล่าวอยู่ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร ค่อยๆ เดินเข้ามาตะครุบเจ้าหน้าที่จากทางด้านหลัง ก่อนจะลากลงไปกับพื้น แล้วค่อยๆ กัดร่างของเจ้าหน้าที่

จากนั้น สิงโตอีก 3-4 ตัวได้เข้ามารุมทำร้ายและกัดร่างเจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บสาหัส ซึ่งขณะเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาชมอยู่ในสวนสัตว์เป็นจำนวนมากทั้งไทยและต่างชาติ โดยคนที่เห็นเหตุการณ์พยายามช่วยเหลือด้วยการบีบแตรและตะโกนขอความช่วยเหลือ เพื่อให้สิงโตผละออกจากเจ้าหน้าที่

“คนเห็นเหตุการณ์เยอะมากแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง มีการบีบแตรรถของนักท่องเที่ยวเอง พร้อมทั้งตะโกนขอความช่วยเหลือ ครั้งแรกเข้าใจว่าคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ เพราะคนที่โดนกัดอาจจะเป็นคนที่เลี้ยงสิงโตมา ทำให้คิดได้ว่าสิงโตจะเข้าไปกอด จึงไม่มีใครเข้าไปบริเวณตรงนั้น ซึ่งสิงโตรุมกัดอยู่นานประมาณ 15 นาที”

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้เข้าให้การช่วยเหลือและนำตัวเจ้าหน้าที่ส่งโรงพยาบาลแล้ว เบื้องต้นทราบว่า เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว

ทั้งนี้มีรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยาน ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส ลงพื้นที่เพื่อปิดและควบคุมพื้นที่บริเวณกรง และส่วนจัดแสดงสิงโตแล้ว

