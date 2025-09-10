‘สมศักดิ์’ ลุยบริการทุกช่วงวัยเวทีสุดท้ายเพชรบูรณ์ โชว์นับคาร์บ 42 ล้านคน ประหยัด 823 ล้าน
วันนี้ (10 กันยายน 2568) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัย ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขภายใต้หลัก “อสม. มั่นคง สาธารณสุขเข้มแข็ง เพื่อคนไทยห่างไกล NCDs” จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 2 นายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง ผู้บริหาร สธ. และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อ.หล่มเก่า อ.หล่มสัก และ อ.เขาค้อ กว่า 1,500 คน เข้าร่วม ที่สวนสาธารณะหนองแค ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สธ. มีนโยบายที่จะยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชน ให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงานและวัยสูงอายุ ครอบคลุมปัญหาสุขภาพที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ตนจึงมีความยินดีที่ได้มาเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัย ด้วยความห่วงใยจาก สธ.”อสม. มั่นคง สาธารณสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกล NCDs” ที่ จ.เพชรบูรณ์
“ที่ผ่านมา โครงการนี้ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชน กว่า 33 ล้านคน ในพื้นที่ 45 จังหวัด วันนี้ สธ.ได้จัดให้มี 10 บูธบริการ ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยให้บริการแก่ประชาชนชาว จ.เพชรบูรณ์ กว่า 1,900 คน ได้แก่ 1. Health Station in School 2.สถานีสุขภาพชุมชน 3.ศูนย์ป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน 4.โรงเรียนเบาหวาน 5.สุขภาพดีวิถีไทหล่ม 6.ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย 7.มินิธัญญารักษ์ 8.ชุนชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 9.มณีเวชแก้นิ้วล็อก จัดสมดุลร่างกาย และ 10.Application Care Giver 4.0” นายสมศักดิ์ กล่าว
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ตนได้มีโอกาสบรรยายให้พระสงฆ์ ประมาณ 2,000 รูป ทั่วประเทศ รวมถึงไปแนะนำ อสม. และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เพื่อให้ช่วยรณรงค์การนับคาร์บ หรือ คาร์โบไฮเดรต ลดโรค NCDs
“โดยวันนี้ตนรู้สึกดีใจ ที่เห็นคนมารับรางวัลจากการลดน้ำหนักด้วยการนับคาร์บ ซึ่ง น.ส.ตรีชฎา ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการลดน้ำหนัก โดย น.ส.ตรีชฎา ยังเป็นชาวหล่มเก่า เพชรบูรณ์ จึงให้ช่วยบรรยายการนับคาร์บกับชาวเพชรบูรณ์ในวันนี้ด้วย โดยขณะนี้ ประชาชนนับคาร์บได้แล้ว 42,523,571 คน มีผู้เข้ารับการรักษา NCDs จำนวน 315,755 คน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 823 ล้านบาท ซึ่งถ้าคำนวนจากตัวเลขผู้ป่วย NCDs 22 ล้านคน ก็จะสามารถประหยัดงบประมาณได้กว่า 57,390 ล้านบาท” นายสมศักดิ์ กล่าวและว่า
ยินดีที่ได้พบ อสม. โดย อสม. มีหน้าที่แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ ประชาชน ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้น อสม.ต้องเป็นแบบอย่างสุขภาพดี จะได้ช่วยรณรงค์การนับคาร์บ โดย จ.เพชรบูรณ์ แนะนำประชาชนนับคาร์บได้แล้ว 5 แสนคน ซึ่งเมื่อรณรงค์ได้ตามเป้า ก็จะมีรางวัลให้ อสม.ทั่วประเทศรับการตรวจร่างกายเพิ่มอีก 4 ข้อ รวมถึง พ.ร.บ.อสม. โดยล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้เลือกตนเป็นประธาน เพราะตนได้เสนอร่างของรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ใช้เวลากว่า 14 เดือน ในการผลักดันร่าง พ.ร.บ.อสม. เข้าสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ อสม.ทั่วประเทศ