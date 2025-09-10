จิสด้าเตือน ก.ย.นี้เตรียมรับมือน้ำท่วม นาข้าว-บ้านเรือน หลายจังหวัดเสี่ยงเสียหายอาจทะลุ 2 พันล้าน

จิสด้าเตือน กันยายนนี้เตรียมรับมือน้ำท่วม นาข้าว–บ้านเรือนหลายจังหวัดเสี่ยงเสียหายอาจทะลุ 2 พันล้านบาท
วันที่ 10 กันยายน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า-GISTDA นำข้อมูล “พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 7 ปี” (พ.ศ. 2561–2567) มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล “คาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมเดือนกันยายน 2568” จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า หลายจังหวัดใน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจเผชิญภาวะน้ำท่วมรุนแรง กระทบทั้งพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนประชาชน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดมูลค่าความเสียหายดังนี้
ผลกระทบต่อการเกษตร
– พื้นที่นาข้าวกว่า 600 ตำบล ใน 33 จังหวัด มีความเสี่ยงถูกน้ำท่วม
– คาดว่าเสียหายราว 400,000 ไร่ และหากวิกฤติรุนแรงสุด อาจพุ่งสูงถึง 2,000,000 ไร่
– มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจมากกว่า 2,000 ล้านบาท
ผลกระทบต่อบ้านเรือน
– บ้านเรือนประชาชนกว่า 500 ตำบล หรือประมาณ 9,000 หลังคาเรือน มีความเสี่ยงถูกน้ำท่วม
– หากสถานการณ์รุนแรง อาจขยายวงกว้างถึง 200,000 หลังคาเรือน
พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ
ภาคเหนือตอนล่าง : สุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร, นครสวรรค์
ภาคกลาง : พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครพนม, สกลนคร, บึงกาฬ, หนองคาย, อุดรธานี
เดือนกันยายนนี้ ไม่ใช่เพียง “ฝนตกหนัก” ที่ต้องจับตา แต่คือ ความเสี่ยงมหาศาลต่อความมั่นคงทางอาหารและความเป็นอยู่ของประชาชน การเตรียมพร้อมและวางแผนรับมือน้ำท่วมจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง