อุทยานเผย จำนวนสิงโต ขออนุญาตเลี้ยงในประเทศพุ่งพรวด ฉะเชิงเทราสูงสุด 119 ตัว

อุทยานเผย จำนวนสิงโต ขอนุญาตเลี้ยงในประเทศ ฉะเชิงเทราสูงสุด 119 ตัว
วันที่ 11 กันยายน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า จากบัญชีการขออนุญาตเลี้ยงสิงโต ที่เอกชน ทั้งบุคคล และสวนสัตว์ ขออนุญาตมาที่กรมอุทยาน พบว่า มีทั้งหมด 85 ราย เป็น สวนสัตว์ 10 แห่ง เป็นเอกชนที่เพาะพันธุ์สิงโต 75 แห่ง รวมทั้งหมด 620 ตัว
ทั้งนี้ จากเดิม เมื่อเดือนมกราคม 2567 มีแค่ 153 ตัว แบ่งเป็นรายจังหวัด ต่อไปนี้
1.ฉะเชิงเทรา 8 ราย 119 ตัว
2.นครปฐม 6 ราย 97 ตัว
3.พระนครศรีอยุธยา 2 ราย 86 ตัว
4.นครราชสีมา 2 ราย 55 ตัว
5.กรุงเทพ 6 ราย 44 ตัว
6.ภูเก็ต 9 ราย 43 ตัว
7.เชียงใหม่ 7 ราย 37 ตัว
8.มุกดาหาร 2 ราย 31 ตัว
9.กาญจนบุรี 2 ราย 22 ตัว
10.ชลบุรี 11 ราย 21 ตัว
11.เชียงราย 3 ราย13 ตัว
12.ราชบุรี 3 ราย 10 ตัว
13.ระยอง 2 ราย 8 ตัว
14.สมุทรปราการ 3 ราย 5 ตัว
15.สุพรรณบุรี 1 ราย 3 ตัว
16.ลำปาง 1 ราย 3 ตัว
17.เพชรบุรี 2 ราย 3 ตัว
18.พะเยา 1 ราย 3 ตัว
19.ปทุมธานี 2 ราย 3 ตัว
20.สุโขทัย 1 ราย 2 ตัว
21.สระบุรี 1 ราย 2 ตัว
22.สมุทรสงคราม 1 ราย 2 ตัว
23.กระบี่ 1 ราย 2 ตัว
24.อุบลราชธานี 1 ราย 1 ตัว
25.ศรีษะเกษ 1 ราย 1 ตัว
26.นนทบุรี 1 ราย 1 ตัว
27.นครพนม 1 ราย 1 ตัว
28.ตรัง 1 ราย 1 ตัว
29.ขอนแก่น 1 ราย 1 ตัว
นายอรรถพลกล่าวว่า สิงโต ถือเป็นสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครอง โดยเป็นสัตว์ควบคุมชนิด ก. ผู้ขออนุญาตต้องมีมาตรการการควบคุมที่เข้มแข็ง เข้มงวด เพราะเป็นสัตว์ที่มีความดุร้าย อาจจะสร้างความหวาดกลัว หรือทำอันตรายแก่ผู้อื่นได้ หากไม่แจ้งมีการแจ้งการครอบครอง จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ หรือหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ