สธ.เปิดเวทีวิชาการปี’68 ยกระดับการสาธารณสุขไทย ระดมเสนอผลงานกว่า 5 พันเรื่อง
วันนี้ (11 กันยายน 2568) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2568 ภายใต้แนวคิด “ยกระดับการสาธารณสุขไทย สุขภาพแข็งแรงทุกวัย เศรษฐกิจสุขภาพไทยมั่นคง” ที่ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหาร สธ.ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่และบุคลากร กว่า 4,300 คน ร่วมงาน
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สธ.มุ่งพัฒนาและยกระดับการบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับคนไทยในทุกมิติ ซึ่งสิ่งสำคัญคือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะ สามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ รองรับความท้าทายของสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยกระดับการสาธารณสุขไทย สุขภาพแข็งแรงทุกวัย เศรษฐกิจสุขภาพไทยมั่นคง
ด้าน นพ.โอภาส กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และประสบการณ์ของบุคลากรจากหน่วยงานสังกัด สธ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผ่านผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เชิงนโยบายและการปฏิบัติในระบบสุขภาพ เกิดการพัฒนาศักยภาพและพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านสุขภาพ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สำหรับการประชุมวิชาการในปี 2568 มีผู้เสนอผลงานวิชาการเข้าประกวดจากทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดยกระดับการสาธารณสุขไทย สุขภาพแข็งแรงทุกวัย เศรษฐกิจสุขภาพไทยมั่นคง ใน 20 สาขา รวม 5,199 เรื่อง แบ่งเป็น ประเภทวาจา (Oral Presentation) 4,048 เรื่อง และสิ่งประดิษฐ์ (Innovation) 1,151 เรื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยที่ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง