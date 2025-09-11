อย.ยัน ‘โฆษณาเครื่องสำอาง’ ไม่ต้องขอใบอนุญาต แต่ต้องเป็นธรรมต่อผู้บริโภค-ถูกกม.
วันนี้ (11 กันยายน 2568) นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบการแอบอ้างรับทำใบอนุญาตโฆษณาเครื่องสำอาง ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว การโฆษณาเครื่องสำอางไม่ต้องขอใบอนุญาตโฆษณา แต่การโฆษณาต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ไม่เป็นเท็จหรือเกินจริง หรือใช้ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง หรืออ้างสรรพคุณในการรักษาโรค ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษาแนวทางการโฆษณาเครื่องสำอางได้จาก คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 ทางเว็บไซต์ อย. หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดที่อาจนำมาซึ่งการดำเนินคดีตามกฎหมาย
รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า สำหรับผู้บริโภค ควรตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจว่าเครื่องสำอางได้รับการจดแจ้งอย่างถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อ ผ่านทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หรือ Line: @FDAThai และหากพบเห็นเครื่องสำอางหรือโฆษณาที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line: @FDAThai, Facebook: FDA Thai, E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ