กางกม.เหล้าฉบับใหม่ เลิกคำสั่งคณะปฏิวัติห้ามขายกลางวัน เปิดช่องโฆษณา แต่ต้องรอกฎหมายลูก

เมื่อวันที่ 11 กันยายน นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 ว่า กฎหมายฉบับใหม่นี้ถูกระบุไว้ว่าจะมีผลบังคับใช้ใน 60 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งใจความสำคัญ คือการให้มีคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาออกกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกฎหมายลูกต่างๆ ที่จะออกตามมาจาก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ

นพ.นิพนธ์ กล่าวว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ฉบับใหม่นี้มีการแก้ไขอยู่หลายมาตรา ซึ่งนี้พบว่าหลังการประกาศออกมาแล้วประชาชนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะ มาตรา 3 การยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ซึ่งกฎหมายนี้มีการกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ขายได้เฉพาะเวลา 11.00 – 14.00 น. และเวลา 17.00 – 24.00 น. พอมีการออกกฎหมายใหม่มาว่ายกเลิก หลายคนเข้าใจผิดว่าสามารถขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจริงๆ แล้ว ยังไม่สามารถทำได้ เพราะกฎหมายยังใช้ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ฉบับเดิม ยกเว้นเมื่อหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่แล้วมีการทบทวนเรื่องนี้ออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับใหม่ ก็ถึงจะใช้ตามการประกาศใหม่

“ก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขเรื่องเวลาขายได้เนื่องจากติดกฎหมายคณะปฏิวัติ ดังนั้น พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ฉบับเก่า ยังไม่สามารถออกประกาศเรื่องเวลาการขายใหม่ได้ ส่วนเมื่อมี พ.ร.บ. ฉบับใหม่มานี้ก็เป็นการยกเลิกไว้ก่อน แล้วให้มีกฎหมายลูกมารองรับ” นพ.นิพนธ์ กล่าว

นพ.นิพนธ์ กล่าวต่อว่า ต่อมาคือ การยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ในข้อ 6 การห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และกำหนดให้ผู้มีอำนาจสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนได้ทันที ซึ่งเดิมทีเป็นการจัดโซนนิ่ง ภายใต้คำสั่งของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดังนั้น เมื่อมีการแก้ไขใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ฯ ก็จะต้องมีการหารือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ตอนนี้ก็ยังห้ามขายในพื้นที่โซนนิ่งเขตสถานศึกษาอยู่ ยังไม่สามารถออกใบอนุญาตใหม่ได้ จนกว่าจะมีการประกาศกฎหมายลูกออกมา อย่างไรก็ตาม พื้นที่โซนนิ่งสถานศึกษาที่ห้ามขายแอลกอฮอล์ มีมากกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ

นพ.นิพนธ์ กล่าวต่อว่า และในมาตรา 32 เรื่องของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ฯ มีการพูดถึง การห้ามโฆษณาเว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ หรือการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการออกกฎหมายลูกโดยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีการตีความว่าอะไรคือการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ หรือเข้าข่ายการโฆษณาที่มีความผิด ฉะนั้นต้องดูรายละเอียดของกฎหมาย แต่ย้ำว่า ตอนนี้ยังไม่สามารถโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้ตราเสมือนในการโฆษณาได้

“ภายใน 60 วันก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ต้องมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติชุดใหม่ จากนั้นก็จะมีการตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่างกฎหมายขึ้นมาประกอบในลักษณะกฎหมายลูก แต่กฎหมายลูกเดิมที่ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายหลัก ก็ต้องใช้ไปก่อน จนกว่ามีกฎหมายใหม่ทดแทน” นพ.นิพนธ์ กล่าว

เมื่อถามย้ำว่าการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่สามารถทำได้ใช่หรือไม่ นพ.นินธ์ กล่าวว่า ในเรื่องของการแบนโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมี 2 ลักษณะ คือ แบนทั้งหมด (Total ban) และ แบนบางส่วน (Partial ban) ดังนั้น ก็ต้องไปเคลียร์ให้ชัดว่าประกาศออกมาอนุญาตได้แค่ไหน แต่คำว่าประชาสัมพันธ์ก็ต้องไปดูกันอีกทีว่า สิ่งที่ทำได้คืออะไร แค่ไหนอย่างไร ซึ่งต้องรอคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ประชุมในอีก 60 วัน

