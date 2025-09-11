พงศ์กวิน อำลาตำแหน่งรมว. แรงงาน ลั่นพร้อมสานต่อการเมืองกับพท. ฝากรมต.คนใหม่ยึดทำงานเพื่อส่วนรวม

พงศ์กวิน อำลาตำแหน่งรมว. แรงงาน ลั่นพร้อมสานต่อการเมืองกับเพื่อไทย ฝากรมต.คนใหม่ยึดทำงานเพื่อส่วนรวม
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 กันยายน ที่บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ศาลพ่อปู่ชินพรหมมา เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง โดยมีนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ เป็นไปอย่างอบอุ่นและผูกพัน ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กรมการจัดหางาน และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ร่วมมอบดอกไม้และให้กำลังใจ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะฯ ได้พบปะพูดคุยด้วยความเป็นกันเองกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกๆนาทีที่ตนได้ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตลอดระยะเวลา 2 เดือน 7 วัน ในช่วงตนเข้ามาอาจจะมาเจอช่วงวิกฤตในบางเรื่อง แต่ตนมองว่าตนได้ใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น และได้ทำอย่างสุดความสามารถแล้ว
“อยากจะฝากฝังถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนถัดไป ว่าเรื่องใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ก็หวังว่าจะช่วยสานต่อ โดยไม่คิดว่าเป็นงานของใครคนใดคนหนึ่ง อยากจะขอให้ท่านมองถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก” นายพงศ์กวิน กล่าว
นายพงศ์กวิน กล่าวถึงกรณีการนำแรงงานเข้าทดแทน เนื่องจากได้รับผลกระทบการขาดแคลนแรงงานกัมพูชาหลังเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า เรื่องนี้ตนมองว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทยและภาคเอกชนที่มีความต้องการผู้ใช้แรงงาน ซึ่งตนคิดว่าการดำเนินงานเรื่องนี้จะไม่ชะงัก ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศจากกระทรวงฯ และหลังจากนั้น ท่านอธิบดีกรมการจัดหางาน จะมีดำเนินการต่อไป
ส่วนความคืบหน้าการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบวินัย กรณีการเข้าซื้อตึก Skyy9 ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) นั้น นายพงศ์กวิน กล่าวว่า คิดว่าจะมีการนัดหมายประชุมกันในเร็วๆนี้ และเชื่อว่า การดำเนินการจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการ ‘มวยล้มต้มคนดู’ ซึ่งไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี คงจะไม่มีการแทรกแซง และหวังว่าเกิดความยุติธรรมต่อประเทศ
นายพงศ์กวิน ยังกล่าวถึงการเดินหน้าในเส้นทางการเมือง ว่า การเมืองเป็นเรื่องของโควต้าของแต่ละพรรค แต่หากมีโอกาสได้กลับมา ก็อยากจะเลือกกลับมาที่กระทรวงแรงงาน เพราะตนเชื่อว่า ข้าราชการภายในกระทรวงฯ มีความสามารถ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีรัฐบาลชุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อาจมีอายุการทำงานไม่นาน และทางพรรคเพื่อไทยมีเตรียมการไว้แล้วในการเลือกตั้งครั้งหน้า นายพงศ์กวิน กล่าวว่า เรื่องนี้พูดยาก เพราะตนไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์ การที่รัฐบาลจะมีอายุตามที่นายอนุทินได้กล่าวไว้หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพรรคประชาชน ไม่ใช่ว่าฝั่งเดียวแล้วมีคะแนนเสียงพอที่จะสามารถล้มรัฐบาลได้ ดังนั้น เรื่องนี้จึงต้องเป็นความร่วมมือกัน ตบมือข้างเดียวไม่ดัง
เมื่อถามถึงการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีหลังการจัดตั้งรัฐบาล นายพงศ์กวิน แสดงความเห็นว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะควรให้รัฐบาลใหม่ได้มีโอกาสแสดงฝีมือในการบริหารงานก่อน
เมื่อถามว่า ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ท่านยังจะอยู่ภายใต้พรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ส่วนตัวตนมองว่า คงจะเป็นเช่นนั้น แต่บางทีมีปัจจัยหลายอย่าง ไม่ใช่ตนคนเดียว ต้องดูทางครอบครัวและหลายๆท่าน จึงไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาได้ แต่ส่วนตัวยังอยากจะเดินหน้าไปกับทางพรรคเพื่อไทย