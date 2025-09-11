อุทยานสั่งแยกขัง 7 สิงโตซาฟารีเวิลด์ ขย้ำคนเลี้ยง หวังปรับพฤติกรรม

อุทยานสั่งแยกขัง 7สิงโตซาฟารีเวิลด์ ขย้ำคนเลี้ยง หวังปรับพฤติกรรม
จากกรณี สิงโต จำนวน 7 ตัวที่รุมทำร้าย เจ้าหน้าที่ สวนสัตว์เปิดซาฟารี เวิลด์ จนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมานั้น
วันที่ 11 กันยายน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์ มติชนออนไลน์ ว่า เวลานี้ กรมอุทยานให้แยกสิงโตทั้ง 7 ตัว ไว้ในกรงต่างหาก เพื่อปรับพฤติกรรม ต่อไปไม่ให้ทำร้ายคนในลักษณะนี้อีก โดยแยกกรง ตัวผู้ 3 ตัว ตัวเมีย 4 ตัว ขณะเดียวกัน เข้าหน้าที่สวนสัตว์ รวมทั้งนักท่องเที่ยว ก็ต้องปฏิบัติตัว ไม่เปิดโอกาสให้สิงโตเข้าทำร้าย ด้วยการปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยการเข้าชมสัตว์ร้ายอย่างเคร่งครัด
“สิงโตทั้ง 7 ตัว มีตัวผู้ 3 ตัว ตัวเมีย 4 ตัว ตัวที่เป็นแรกที่เข้าไปตะปบตัวแรก เป็นสิงโตตัวผู้ ชื่อเจ้าทรัมป์ และมีตัวเข้ามารุมตามอีก 4 ตัว คือ ตัวผู้ ชื่อ เจ้าไบท์ และตัวเมียอีก 3 คือ ชื่อ อ้อน อ้าย และ ยาว โดยทั้งหมด มีอายุประมาณ 10 ปี”นายอรรถพล กล่าว