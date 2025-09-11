อย่ารอช้า! ผู้ประกันตนม.33-ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการที่รพ.ตามสิทธิ ลดเสี่ยง ป้องกันโรค

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี 14 รายการ กับ รพ.ที่ร่วมโครงการตามสิทธิประกันสังคม เพื่อค้นหาความเสี่ยงป้องกันและรักษาโรคได้ทันท่วงที
เมื่อวันที่ 11 กันยายน นางสาวบุปผา เรืองสุด เลขาธิการ (สปส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่วงที สปส. ได้มอบสิทธิประโยชน์ในการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี 14 รายการ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 เพื่อให้ทราบถึงภาวะสุขภาพของตนเองและเป็นการค้นหาความเสี่ยงหรือความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เพราะเพียงแค่การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงท่ามกลางมลภาวะรอบตัว อาจจะยังไม่ปลอดภัยจากโรคร้าย ที่อาจก่อตัวเงียบๆอยู่ในร่างกาย โดยที่ยังไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมา ซึ่งโดยทั่วไปจะทำการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง แต่หากมีปัจจัยเสี่ยงหรืออายุมากขึ้นก็อาจจะต้องได้รับการตรวจถี่ขึ้นตามคำแนะนำของแพทย์
เลขาธิการ สปส. กล่าวต่อว่า สำหรับสิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ประกอบด้วย
1.การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test
2.การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
3.การตรวจสายตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ เพื่อคัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา พร้อมทั้งการตรวจ Snellen eye Chart และวัดความดันของเหลวภายในลูกตา
4.ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
5.ปัสสาวะ UA
6.น้ำตาลในเลือด FBS (Fasting Blood Sugar)
7.การทำงานของไต Cr และ eGFR
8.ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol
9.เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAG
10.มะเร็งปากมดลูก Pap Smear
11.มะเร็งปากมดลูกวิธี Via
12.มะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test
13.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
14.การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray)
“ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ 14 รายการ ในสถานพยาบาลตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด (โรงพยาบาลที่เข้าร่วมการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรสอบถามที่สายด่วน 1506 ขั้นตอนหลักๆ ในการใช้บริการ คือ การโทรศัพท์สอบถามสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อยืนยันสิทธิและนัดหมายวันเวลาเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ” น.ส. บุปผา กล่าว
น.ส. บุปผา กล่าวด้วยว่า เมื่อถึงวันนัดให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อที่สถานพยาบาลแล้ว ให้แจ้งความจำนงค์ขอรับการตรวจสุขภาพตามสิทธิประกันสังคม โดยก่อนเข้ารับการตรวจควรพักผ่อนให้เพียงพอและต้องงดน้ำและอาหารตามที่สถานพยาบาลกำหนด (ประมาณ 8-10 ชั่วโมง) และผู้ประกันตนควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจำตัวและอาการแพ้ยาแก่เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ด้วย ทั้งนี้ หากพบความผิดปกติจะได้รับการแนะนำให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ ด้วยเหตุนี้ผู้ประกันตนจึงไม่ควรรอช้าและอย่าละเลยในการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อให้สามารถป้องกันและจัดการปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที
“ขอให้ผู้ประกันตนได้ตระหนักถึงสุขภาพตนเอง จึงขอเชิญชวนให้มาใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพในปี 2568 ท่านสามารถใช้สิทธิได้ภายในเดือนกันยายน 2568 ทั้งนี้ หากไม่สามารถรับบริการได้ภายในเดือนกันยายน ท่านสามารถใช้บริการได้ในปีงบประมาณถัดไป (ตุลาคม 2568) โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)” เลขาธิการ สปส. กล่าว