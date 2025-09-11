ข่าวดี! กรมทะเลพบพะยูน-เต่าตนุ ชายฝั่งตรัง สุขภาพดี ไม่มีร่องรอยบาดเจ็บ

ข่าวดี! พบพะยูนและเต่าตนุ พื้นที่ชายฝั่งทะเลตรัง กรมทะเลเผย สุขภาพสัตว์ทะเลโดยรวมสมบูรณ์ดี
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับรายงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) กรณีการปฏิบัติงานสำรวจ ติดตามการแพร่กระจาย และตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2568 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง โดยวิธีการสำรวจทางเรือและอากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุนหลายใบพัด (Multirotor UAV) ซึ่งผลการสำรวจเบื้องต้นพบพะยูนทั้งหมด 8 ตัว บริเวณเกาะไหง 2 ตัว และเกาะลิบง 6 ตัว พบเต่าตนุทั้งหมด 27 ตัว บริเวณเกาะลิบง 21 ตัว และเกาะมุกต์ 4 ตัว
จากการประเมินสุขภาพสัตว์ทะเล พบว่า สุขภาพสัตว์ทะเลโดยรวมปกติ พะยูนแสดงพฤติกรรมว่ายน้ำ หาอาหาร พลิกตัว และมีอัตราการหายใจเฉลี่ย 3 ครั้งใน 5 นาที ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี (BCS = 3/5) ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยจากเครื่องมือประมง และขยะทะเลพันรัด
ทั้งนี้ ภาพถ่ายพะยูนที่ได้จากการสำรวจ จะนำไปใช้ในการระบุตัวตนและจัดทำฐานข้อมูลพะยูนจังหวัดตรัง เพื่อใช้ติดตามการเคลื่อนย้ายและสถานภาพประชากรอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป