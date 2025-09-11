โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 2 อธิบดีสธ. ‘มณเฑียร’ อยู่ควบคุมโรค ‘พงศธร’ ดูแลแพทย์แผนไทยฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค.68
เมื่อวันที่ 11 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค
2.นายพงศธร พอกเพิ่มดี พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2568