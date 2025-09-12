ชัยวัฒน์ จ่อยื่นจม.เปิดผนึก ถึงนายกฯหนู ขอยกเลิกหนังสือกก.นโยบายที่ดินฯ หวั่นขบวนการเฉือนป่าทับลานกลับมา
จากรณีที่เมื่อคืนวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chaiwat Limlikitaksorn ระบุข้อความ พร้อมยูทูปอธิบายรายละเอียด … เมื่อขบวนการเฉือนป่าทับลาน จะกลับมาอีกครั้ง ผมอยากชวนทุกคนมาช่วยกันหยุด เพื่อพิทักษ์ผืนป่าทับลานกันครับ #เจ็กอี่ #ชัยวัฒน์ …
และ ระบุต่อไปว่า กราบเรียน นายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เรื่อง ขอให้ยกเลิกหนังสือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง) จำนวน 4 ฉบับ
1. หนังสือถึงอัยการสูงสุด ขอความร่วมมือพิจารณางดการอุทธรณ์คดีในกรณีจำเลยรับสารภาพ และศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา
2. หนังสือถึง รมว.กระทรวงยุติธรรม ขอความร่วมมือชะลอการดำเนินการบังคับคดีในกรณีที่ยังมีข้อพิพาทหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2566
3. หนังสือถึง รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมืองดการเสนอเรื่องขอหมายบังคับคดีต่อศาลในช่วงที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2566
4. หนังสือถึง รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้พิจารณามอบหมายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ซึ่งขัดต่อกฎหมาย และมีเจตนาสนับสนุนกลุ่มทุน ข้าราชการระดับสูง และนักการเมืองพื้นที่ ให้พ้นโทษ ในข้อหาการบุกรุกป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
เอกสารดังกล่าวเป็นการยื้อเวลา เพื่อให้มีการกำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานใหม่ ตามมติ ครม. เมื่อวันวันที่ 14 มี.ค. 2566 ซึ่งจะมีการเฉือนพื้นที่ป่า ออกกว่า 2.6 แสนไร่ ที่มีประชาชนทั่วไปมีความเห็น “ไม่เห็นด้วย” ต่อการกำหนดแนวเขตดังกล่าว จำนวนกว่า 842,570 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น และมีผู้แสดงความเห็น “เห็นด้วย” เพียง 34,798 คน เท่านั้น ดังนั้น การที่ คทช. มีหนังสือทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว จึงเป็นการไม่รับฟังเสียงของประชาชน ของประเทศ
จึงขอกราบเรียน นายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณายกเลิกคำสั่งดังกล่าวด้วย ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง : พิทักษ์ ศรัทธา :
ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ก.ย. ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ ถึงเรื่องดังกล่าว โดยนายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ตอนนี้ทางคณะกรรมการวันแมปฯจะเอาผืนป่าทับลานให้ได้ พยายามออกหนังสือซ้อนมาถึงถึง 4 ฉบับ มาทำประเมินผลใหม่ วิเคราะห์ใหม่ ถามถึงประชาชนใหม่ ห้ามเพิกถอน ห้ามรื้อถอนถอนอะไรต่าง ๆ
โดยหนังสือนี้ออกมาได้ 3 เดือนแล้ว ซึ่งตนจะทำจดหมายเปิดผนึกนี้ยื่นถึงถึงนายกรัฐมนตรี , รมว.กระทรวงทรัพย์ฯถ้ามาด้วย เพราะราษฎรได้สิทธิทำกินอยู่แล้ว ส่วน คดี 552 คดี ศาลตัดสินแล้วผิดกฏหมายบุกรุก มันตะเฉือนตรงนี้ให้สปก.มันไม่เป็นธรรม และจะทำแอปให้ประชาชนร่วมยื่นลงนามด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไป พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นผืนป่ามรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ นครราชสีมา (อำเภอปักธงชัย วังน้ำเขียว ครบุรี เสิงสาง) และปราจีนบุรี (อำเภอนาดี) เป็นอุทยานฯ ที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของไทย มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ตั้งของ “ป่าลาน” ซึ่งเป็นป่าที่สมบูรณ์และหาดูได้ยากที่สุดในประเทศไทย
ลักษณะเด่นของพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก ความอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าลุ่มต่ำที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีความหลากหลายของสัตว์ป่าและพืชพรรณ เช่น ช้างป่า กระทิง วัวแดง และกวาง. ป่าลานมีป่าลานที่สมบูรณ์และหายากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่สำคัญของสัตว์ป่าหลายชนิด.
ทางเชื่อมผืนป่า เป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างอุทยานฯ อื่นๆ ในผืนป่ามรดกโลก เช่น อุทยานฯ เขาใหญ่, อุทยานฯ ตาพระยา และอุทยานฯ ปางสีดา
ที่ตั้งและการครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา: ครอบคลุมอำเภอปักธงชัย, วังน้ำเขียว, ครบุรี และเสิงสาง.จังหวัดปราจีนบุรี: ครอบคลุมอำเภอนาดี