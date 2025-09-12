ครบรอบ 32 ปี ก.แรงงาน เตรียมจัดวันคล้ายวันสถาปนา 23 ก.ย.นี้ มุ่งขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต

ก.แรงงาน เตรียมจัดงาน ครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนา 23 กันยายนนี้ พร้อมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน เตรียมความพร้อมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาของกระทรวงแรงงาน ครบรอบ 32 ปี ในวันอังคารที่ 23 กันยายนที่จะถึงนี้ ที่กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ นอกจากนี้ ยังมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน และสื่อมวลชน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานสำคัญของกระทรวงแรงงาน ตลอดช่วงระยะเวลา 32 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้ มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 32 ปี ด้วย
นายสมาสภ์ กล่าวต่อว่า ในตลอดระยะเวลา 32 ปีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน ไม่หยุดที่จะพัฒนาบริการด้านแรงงานที่ตอบสนองความต้องการของภาคแรงงานและภาคธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และนายจ้างสถานประกอบการ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบกับภาคแรงงานในทุกสถานการณ์
“ กระทรวงแรงงานเราพร้อมที่จะนำพาองค์กรแห่งนี้ เพื่อขับเคลื่อนโอกาสของแรงงานไทยทุกคน โอกาสของคนไทยทุกคน ให้มีศักยภาพสูง มีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสม เท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน เพราะเราเชื่อว่า แรงงานทุกคน เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า และความยั่งยืนของประเทศตลอดไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ” นายสมาสภ์ กล่าว