ชัชชาติ MOU รฟท. ให้กทม.ดูแลถนนกำแพงเพชร 1-4 และ 6-7 สะพาน อุโมงค์ 15 ปี

ชัชชาติ-รฟท. ผนึกกำลังจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ส่งไม้ต่อ กทม.ดูแลถนน-สะพาน-อุโมงค์ 15 ปี
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ห้องพิธีการ ชั้น 3 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อจัดทำบริการสาธารณะในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับกรุงเทพมหานคร (กทม.)
โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากรุงเทพมหานคร นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวิศณุ ทรัพย์สมพล นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
นายชัชชาติกล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครได้มีการลงนามร่วมกันเพื่อการดูแลพื้นที่ใต้ทางรถไฟ โดยเฉพาะรถไฟชานเมืองสายสีแดง ซึ่งมีถนนตั้งแต่กำแพงเพชร 1-7 รวมถึงอุโมงค์ต่างๆ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการจราจรและระบบระบายน้ำ เนื่องจากปัจจุบันประชาชนใช้เส้นทางเหล่านี้อยู่แล้ว
นายชัชชาติกล่าวว่า ขณะที่การรถไฟฯเองก็ไม่ได้มีธุรกิจหลักด้านการดูแลถนน ซึ่งการที่ กทม.ได้ถนนเพิ่มขึ้นมาถือเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะจะช่วยให้ประชาชนใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ที่ผ่านมาอาจมีเสียงบ่นบ้างเรื่องการดูแล แต่เมื่อมีข้อตกลงร่วมกันก็จะทำให้การจัดการดีขึ้น จึงต้องขอขอบคุณการรถไฟฯที่กรุณาเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง
“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เข้มแข็ง ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และสังคมโดยรวม” นายชัชชาติกล่าว
ด้านนายวีริศกล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดี และขอขอบคุณกรุงเทพมหานครที่รับมอบถนนกำแพงเพชร
1-7 ไปดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง การรถไฟฯเองก็เคยต้องฟ้องร้องดำเนินคดีกว่า 25 ครั้ง เพราะไม่มีทั้งงบประมาณและบุคลากรในการดูแลถนน การที่กรุงเทพมหานครเข้ามาบริหารจัดการจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมและจะช่วยยกระดับความปลอดภัยได้มากกว่า
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขอบเขตพื้นที่ความร่วมมือจะครอบคลุมถนนกำแพงเพชร 1, 2, 3, 4, 6 และ 7 รวมถึงสะพานข้ามคลอง สะพานข้ามทางรถไฟ สะพานกลับรถ และถนนอุโมงค์ลอดทางรถไฟบางซื่อ พร้อมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบระบายน้ำของอุโมงค์ในพื้นที่ถนนกำแพงเพชร 6 และถนนวงเวียนใหญ่-ตลาดพลู ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางอย่างยั่งยืน