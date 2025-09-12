สธค. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างความสัมพันธ์ชุมชน-กู้วิกฤตภูมิอากาศ

สธค. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างความสัมพันธ์ชุมชนกู้วิกฤตภูมิอากาศ
วันที่ 11 กันยายน สำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ สธค. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ วัดเลาเต่า ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน กระทรวง พม. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในจังหวัดนครปฐม รวมทั้ง พันธมิตร ภาคีเครือข่าย และสมาชิกชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 300 คน ปลูกต้นไม้ รวมจำนวน 200 ต้น
นายประสงค์ พันลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กล่าวว่า ได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/ภายใต้โครงการ “โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนปลูกป่าอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวร่วมกับพันธมิตร” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนชุมชนดำเนินกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกสร้างรายได้ให้ชุมชน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจน สร้างพลังบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. พันธมิตร ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานธนานุเคราะห์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่ โดยจะมีกำหนดการเปิดสถานธนานุเคราะห์ 48 ให้บริการแก่ประชาชนในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ประชาชนทั่วไป
นายกันตพงศ์ กล่าวว่า กระทรวง พม. ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เพื่อให้ พม. พร้อมรับมือและปรับตัวต่อความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดย มุ่งมั่นดำเนินงานทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะการขับเคลื่อน Flagship มิติที่ 3 “สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบาง” ซึ่งเป็นการต่อยอดแนวคิด 5×5 ฝ่าวิกฤตประชากร ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคม” เป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจเข้มแข็งของชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งภายในองค์กรและเครือข่ายชุมชน
“สิ่งสำคัญคือการทำงานของ พม. จะต้องไม่เพียงดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามวิกฤตประชากรและวิกฤตภูมิอากาศได้อย่างมั่นคง”
ทั้งนี้ สำนักงานธนานุเคราะห์มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภารกิจการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้ “โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน ปลูกป่าอนุรักษ์พื้น ที่สีเขียวร่วมกับพันธมิตร” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการร่วมกันสร้างคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของประเทศได้อย่างยั่งยืน ต่อไป