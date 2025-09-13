อุทยานเข้าตรวจสอบ กรงเลี้ยง สรพงษ์ ลูกสิงโตดาวติ๊กต็อกชื่อดัง
กรณีที่เกิดเหตุการณ์สิงโต จำนวน 7 ตัว ในสวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ ขย้ำเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์จนเสียชีวิต โดยต่อมา สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้สั่งให้กักตัวสิงโตทั้ง 7 ตัวในกรง ไม่ให้ออกมาแสดงในโซนแสดงสัตว์ เพื่อปรับพฤติกรรม อย่างไรก็ตาม มีประชาชน ได้แจ้งเรื่องเข้าไปในกรมอุทยานว่า ข้างบ้านเลี้ยงสิงโต เกรงว่าจะเกิดอันตราย ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยตรวจสอบ
ซึ่ง 1 ในรายที่ได้รับแจ้งนั้นคือ บ้านของ น.ส.อรพรรณ เหล็กกล้า หรือ หนิง ดาวติ๊กต็อก คนหนึ่ง ที่มักจะโพสต์รูปตัวเอง กับลูกสิงโต ชื่อสรพงษ์ โดยภายในแพลตฟอร์ม ติ๊กต็อก ที่ น.ส.อรพรรณ โพสต์ภาพตัวเองกับลูกสิงโตสรพงษ์นั้น มีทั้งชาวเน็ตที่เข้าไปชื่นชมความน่ารัก และในขณะเดียวกันก็แสดงความเป็นห่วง ว่า เจ้าสรพงษ์ เมื่อโตขึ้นอาจจะทำร้ายเจ้าของก็เป็นได้
นายอรรถพล ได้สั่งการให้ นายธานี วงศ์นาค ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ยัง หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ใน ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พบ สิงโตดังกล่าว อยู่ในการครอบครองของ น.ส.อรพรรณ จริง โดย น.ส.อรพรรณ แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ชนิด ข นกแก้วเทาแอฟริกัน จำนวน 1 ตัว และ ชนิด ก สิงโต จำนวน 1 ตัว ณ โฉนดเลขที่ 19324 เล่ม 394 หน้า 24 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
นายธานี รายงานว่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.16 (เชียงใหม่) ได้เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่รองรับสิงโตดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 พบว่า กรงมีขนาดเหมาะสม ใช้วัสดุคงทน แข็งแรง สามารถรองรับแรงกระแทกและป้องกันบุคคลหรือสัตว์อื่นๆ สัมผัสสิงโตในกรงโดยตรง มีระบบป้องกันเสียง กลิ่น และการบำบัดน้ำเสีย
มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตามพฤติกรรมสัตว์ มีแผนการป้องกันและมาตรการฉุกเฉิน
น.ส.อรพรรณ ได้กล่าวผ่าน ช่องติ๊กต็อก ของตัวเองว่า ตั้งแต่มีข่าวเรื่องสิงโตที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ ก็มีคนทักมาแสดงความเป็นห่วงตนจำนวนมาก แต่ ก่อนจะนำเจ้าสรพงษ์มาเลี้ยง ได้ศึกษา และเตรียมการเป็นอย่างดี โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯเข้ามาตรวจสอบจนแน่ใจว่าตนสามารถเลี้ยงเจ้าสรพงษ์ ได้
“เราเลี้ยงสรพงษ์มาตั้งแต่เขาเกิด ป้อนน้ำป้อนนมด้วยตัวเอง จนสรพงษ์คิดว่า เราคือแม่ของเขา มั่นใจว่าโอกาสที่เขาจะทำร้ายเรามีน้อยมาก และเราก็ระวังตัวเป็นอย่างดี ตอนนี้สรพงษ์มีน้ำหนักประมาณ 60 กิโลกรัม ถ้าเราไม่ระวังแล้วเขากระโจนใส่เรานี้เกือบจะล้มเลย ต้องตั้งหลักดีๆ เขาอยากจะเล่นกับเราแต่แรงเขาเยอะ อย่างไรก็ตาม สถานที่เลี้ยงที่เราเลี้ยงเขามีรั้วรอบขอบชิด มีทุกอย่างที่กรมอุทยานกำหนดเอาไว้ เราคิดว่า สิงโตที่อยู่ตามสวนสัตว์ ไม่เหมือนกับสรพงษ์ เพราะเขาเลี้ยงตามธรรมชาติ บางที่ก็ได้มาตอนโตแล้ว ไม่ได้มีความผูกพัน โอกาสที่เขาจะแสดงสัญชาติญาณป่าออกมามีมาก”น.ส.อรพรรณ กล่าว
ภาพจาก TIKTOK orapanning8