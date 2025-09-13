ประกันสังคม เปิดสำนักงานใหม่สาขาอุทัย จ.อยุธยา รองรับให้บริการนายจ้าง-ผู้ประกันตนกว่า 1.6 แสนราย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา น.ส.บุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย โดยมี นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารสถานประกอบการ และสถานพยาบาลในพื้นที่ ภาคีเครือข่ายประกันสังคม สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมพิธี ณ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
น.ส.บุปผา กล่าวว่า สปส.มีภารกิจในการดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคง ในวันนี้จึงมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย ทั้งนี้ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในแต่ละประเภท จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่เขตพิเศษภาคกลาง – ตะวันตก (CWEC) มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวน 3 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 3 แห่ง ส่งผลให้มีแรงงานเข้ามาทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัยนั้น มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภออุทัย อำเภอภาชี และอำเภอวังน้อย
น.ส.บุปผา กล่าวว่า อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินจากคณะกรรมการประกันสังคม เป็นเนื้อที่ 4 ไร่ เพื่อให้บริการแก่นายจ้าง ผู้ประกันตนในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 3 อำเภอ ซึ่งมีสถานประกอบการมากถึง 2,176 แห่ง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 132,115 ราย ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 6,225 ราย ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 22,202 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 160,542 ราย และกองทุนเงินทดแทน มีนายจ้างจำนวน 2,254 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 132,241 ราย ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย ยังสามารถรองรับและให้บริการแก่นายจ้าง ผู้ประกันตนในจังหวัดเขตรอยต่อได้ ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมในทุกพื้นที่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ที่พร้อมเดินหน้าพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ประกันตนตลอดมา
น.ส.บุปผา กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัยแห่งเดิม มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์เช่า 3 คูหา ให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนในเขตพื้นที่อำเภออุทัย อำเภอภาชี และอำเภอวังน้อย เนื่องจากผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานที่มีขนาดไม่เพียงพอต่อผู้เข้ามาใช้บริการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัยแห่งใหม่ ให้สอดรับกับมาตรฐานการให้บริการในรูปแบบศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่ออำนวยความสะดวก รองรับการให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในพื้นที่ รวมถึงอำเภอในจังหวัดที่เป็นเขตรอยต่อสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ซึ่งส่งผลดีต่อการยกระดับการให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นมา
น.ส.บุปผา กล่าวว่า ในวันนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงผู้บริหารสถานประกอบการ สถานพยาบาล เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายประกันสังคม และผู้ประกันตนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อน พัฒนางานประกันสังคมให้มีความก้าวหน้า มีสิทธิประโยชน์และการให้บริการที่ทันสมัย ตรงกับทิศทางบริบททางสังคมในปัจจุบัน