อุทยานฯ เขาใหญ่ นำคณะลงพื้นที่สำรวจ “น้ำตกเหวอีอ่ำ” เตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใหม่
วันที่ 13 กันยายน นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เปิดเผยว่า นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มอบหมายให้ นายวัฒนะ โรจนเกษตร ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำคณะของนายธนพล จรัลวณิชวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกเหวอีอ่ำในพื้นที่ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
การเข้าสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของอุทยานฯ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2568 เพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ โดย “น้ำตกเหวอีอ่ำ” ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะเป็นน้ำตกชั้นที่งดงาม ไหลลงมาจากหน้าผาสูงท่ามกลางป่าไผ่และป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์ จากภาพการสำรวจแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของน้ำตกที่มีน้ำไหลเซาะผ่านชั้นหินธรรมชาติ สร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ
ในระหว่างการสำรวจ คณะได้เดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ของน้ำตก โดยมีโขดหินธรรมชาติเป็นจุดหยุดพักและชมวิว ซึ่งพบว่าพื้นที่มีศักยภาพสูงในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและกิจกรรมเดินป่า
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ เปิดเผยว่า การสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใหม่ “น้ำตกเหวอีอ่ำมีความโดดเด่นในด้านความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และความสวยงามของน้ำตกที่ไหลตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปและผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิด”
ผลจากการสำรวจจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้ได้อย่างปลอดภัย โดยยังคงรักษาสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ทคาดว่าเมื่อน้ำตกเหวอีอ่ำเปิดให้เข้าชมในอนาคต จะช่วยกระจายนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มาเยือน
ทั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะดำเนินการศึกษาและเตรียมความพร้อมต่อไป ก่อนจะประกาศเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป