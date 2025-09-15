อุทยานฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า ฟื้นฟูบ้านพักเจ้าหน้าที่ชายแดนเขาพระวิหาร

สบอ.9 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า ฟื้นฟูบ้านพักเจ้าหน้าที่ชายแดนเขาพระวิหาร
วันที่ 15 กันยายน นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (สบอ.9) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุืพืช พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมและสร้างบ้านพักให้กับเจ้าหน้าที่ 7 รายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา
นายพิชัย กล่าวว่า กรมอุทยาน ห่วงใย และให้ความสำคัญกับขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยบ้านพักของเจ้าหน้าที่ทั้ง 7 รายได้รับความเสียหายแตกต่างกันไป และทาง สบอ.9 ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่
โดยสรุปความคืบหน้าการช่วยเหลือ ดังนี้
บ้านพักเสียหายทั้งหลัง
1. นายศักดา ชินราช เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร การซ่อมแซมคืบหน้า 98% และจะมีการสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม
2. บ้านของนายสายันต์ เมืองอินทร์ พนักงานราชการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได้รับการสนับสนุนบ้านสำเร็จรูป (Knock Down) 3 หลัง และเงินช่วยเหลือ 120,000 บาท ขณะที่จังหวัดศรีสะเกษจะดำเนินการสร้างบ้านให้ใหม่ในชื่อ “บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 2
3. นางสาววชิราภรณ์ จิบจันทร์ พนักงานจ้างเหมาบริการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร การซ่อมแซมคืบหน้า 97% เหลือเก็บรายละเอียดและเดินสายไฟ
บ้านพักเสียหายบางส่วน
1. บ้านพักของ นางสาวนันท์มนัส จิบจันทร์
2. นางสาวเหมือนฝัน เมืองอินทร์
3. นางอิษยา พงษาปาน
4. นายพัชระ ยอดคำมี
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ 100% นอกจากนี้ สบอ.9 จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและเดินสายไฟภายในใหม่ให้กับบ้านพักของนายพัชระ
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย (อบต.เสาธงชัย) ได้เข้าประเมินความเสียหายภายในบ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือและชดเชยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป