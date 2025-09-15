ชีวิตคุณภาพ

สสปท. ผนึกพันธมิตร ดันพัทยาเมืองต้นแบบความปลอดภัยทางน้ำ รับนักท่องเที่ยว 24 ล้านคน

สสปท. ผนึกกำลังพันธมิตร ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ ดันพัทยาเป็นเมืองต้นแบบ รองรับนักท่องเที่ยว 24 ล้านคนต่อปี

เมื่อวันที่ 15 กันยายน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. จับมือกับ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ (มพฉ.) และ เทศบาลเมืองพัทยา ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำให้แก่เมืองพัทยา โดยตั้งเป้าให้เป็น “ต้นแบบเมืองปลอดภัย” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว พิธีลงนามและเปิดการอบรมจัดขึ้นที่โรงแรมเดอะ ไซมีส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม รองประธานกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ (มพฉ.) และ นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้

ดร.นันทชัย กล่าวว่า ความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ เนื่องจากพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 24 ล้านคนต่อปี และสร้างรายได้กว่า 260,000 ล้านบาท ดังนั้น การอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยสำหรับผู้ช่วยชีวิตทางน้ำ (Lifeguard Safety Training)” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรในโรงแรมและเรือท่องเที่ยว ให้มีทักษะการช่วยชีวิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานและพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินได้จริง

“หลักสูตร “Lifeguard Safety Training” เป็นหลักสูตรเข้มข้น 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรที่มีอายุ 2 ปี และสามารถเข้ารับการอบรมทบทวนเพื่อต่ออายุได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการโรงแรมหรือเรือท่องเที่ยวที่สมัครเข้ารับการอบรมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรอง T-OSH Certified 2025 Safety Training Lifeguard ซึ่งสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้” ดร.นันทชัย กล่าว

ดร.นันทชัย ยังเปิดเผยถึงแผนการขยายผลการอบรมไปยังเมืองท่องเที่ยวทางน้ำอื่น ๆ ทั้งในภาคใต้ เช่น ภูเก็ต, กระบี่ และพังงา รวมถึงเมืองในภาคตะวันออกอย่าง ระยอง, จันทบุรี และตราด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

