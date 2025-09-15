สธ.-จุฬาราชมนตรีติวเข้ม ‘นวดไทยฮาลาล’ ป้อนตลาดตะวันออกกลาง สร้างรายได้ 3.2 หมื่นล.
วันนี้ (15 กันยายน 2568) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะผู้ให้บริการนวดไทยตามหลักการฮาลาล โดยมี นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรด้านฮาลาล เข้าร่วมงาน ที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า นวดไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจาก UNESCO และถือเป็น Soft Power สำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อย่างมหาศาล สธ.จึงส่งเสริมให้สถานพยาบาลของรัฐกว่า 13,533 แห่งทั่วประเทศ เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งปีที่ผ่านมา มีผู้รับบริการมากกว่า 15.6 ล้านครั้ง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 3,000 ล้านบาท และจากการจัดกิจกรรม “นวดไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดซาอุดิอาระเบีย” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก จึงมีการต่อยอดสู่การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะผู้ให้บริการนวดไทยตามหลักการฮาลาล เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดตะวันออกกลางที่มีศักยภาพ มีกำลังซื้อสูงและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการนวดไทยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสูงถึง 32,548 ล้านบาท ในอนาคต
นายอรุณ กล่าวว่า การอบรมนวดไทยตามหลักการฮาลาล เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกในการเข้าใช้บริการนวดไทยได้อย่างมั่นใจและสบายใจ ว่ามีความสอดคล้องกับหลักศาสนา ซึ่งขอชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ด้าน นพ.สมฤกษ์ กล่าวว่า หลักสูตรการเพิ่มพูนทักษะผู้ให้บริการนวดไทยตามหลักการฮาลาล จะอบรมในรูปแบบ Onsite จำนวน 24 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคการนวดที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์แผนไทย และแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาอิสลาม ซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานบริการของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มชาวมุสลิมได้มากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ให้บริการนวดไทยที่ผ่านการอบรมนวดไทยและได้รับใบประกาศนียบัตรตั้งแต่ 60 ชั่วโมงขึ้นไป จากหลากหลายพื้นที่จำนวนกว่า 100 คน ทั้งนี้
หลักสูตรดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ วิทยาลัยนวดไทยแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและการบริการสุขภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย