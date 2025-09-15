สปส.-สปสช.ถก ‘กองทุนบัตรทอง-ประกันสังคม’ ลุยขยายสิทธิทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุข
วันนี้ (15 กันยายน 2568) ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ระหว่างตัวแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีตัวแทนจากคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ประกอบด้วย กรรมการฝ่ายผู้ประกันตน นายชลิต รัษฐปานะ และ นายจตุรงค์ ไพรสิงห์ พร้อมด้วย กรรมการฝ่ายนายจ้าง นายสุวิทย์ ศรีเพียร และ น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล คณะกรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) (บอร์ดแพทย์ประกันสังคม) จำนวน 4 คน ได้แก่ นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์, นพ.ณัฐ ศิริรัตน์บุญขจร, นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย และ นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ขณะที่ฝ่าย สปสช.
นำโดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และนางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. ร่วมหารือแนวทางความเป็นไปได้กำหนดสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพต่างๆ ในอนาคตระหว่าง 2 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่บริหารจัดการโดย สปสช. และ กองทุนประกันสังคม
นพ.ณัฐ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และทุกฝ่ายเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยในที่ประชุมได้รับหลักการเพื่อเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง 2 กองทุน คือ ให้มีการดำเนินการตามมาตรา 5 ซึ่งระบุว่า ‘บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ’ ตามกำหนดโดย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมของคนไทยทุกคนตามมาตรา 5 โดยเป็นสิทธิของทุกคน และสิทธินั้น ควรขยายให้ผู้ประกันตนได้รับด้วย
“สำหรับแนวทางการดำเนินงาน ให้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อประชาชนคนไทยทุกคน ไม่ใช่เฉพาะสิทธิบัตรทองหรือสิทธิประกันสังคม ด้วยหลักการที่ว่า ไปด้วยกัน รวมถึงประเด็นคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ งบประมาณ โดยให้แบ่งเป็น 3 แบบ คือ สิทธิที่ใกล้เคียงกันแล้ว, สิทธิที่ยังแตกต่าง และสิทธิใหม่ที่ยังไม่ได้ประกาศ อีกทั้งยังมีการพิจารณาประเด็นกฎหมายและแนวทางการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทั้ง 2 กองทุน มีความสอดคล้องและเทียบเคียงกันได้มากขึ้น” นพ.ณัฐ กล่าวและว่า หลังจากนี้ หากมีประเด็นที่ไม่ถือว่าเป็นความจำเป็น แต่เป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกหรือเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ ส่วนกรณีกำหนดสิทธิประโยชน์ใหม่ในอนาคตนั้น ให้ บอร์ด สปส.และ สปสช. หารือตกลงร่วมกันก่อนออกประกาศ
นพ.ณัฐ กล่าวว่า ที่ประชุมมีข้อเสนอให้มีการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการกำหนดสิทธิประโยชน์และขอบเขตบริการสาธารณสุขตามมาตรา 5 โดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนบอร์ด สปส. และ สปสช. อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดการประชุมครั้งถัดไป จะจัดขึ้นในช่วงบ่ายวันที่ 24 ตุลาคมนี้ โดยให้ สปส. เป็นเจ้าภาพ
“การประชุมครั้งนี้ เปรียบเสมือนการร่วมทำข้อตกลงด้วยกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนว่าจะสามารถเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้หรือไม่ ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า สิทธิเดิมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถนำมาปรับปรุง หรือสิ่งใดที่ยังขาดไปตกหล่นไป ก็นำมาทำให้เท่าเทียมกันทั้ง 2 กองทุน หากมีสิทธิรักษาพยาบาลใดที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคต หรือเป็นสิทธิที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพของคนไทย ต่อบุคคลทุกคนในประเทศ ก็จะมีการพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและดำเนินการไปพร้อมกัน ส่วนรายละเอียดหลังจากนี้ จะดำเนินการโดยคณะทำงานซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาต่อไป” นพ.ณัฐ กล่าว
นพ.ณัฐ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่บอร์ดประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน รวมถึงบอร์ดแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ สปสช.อย่างครบองค์ประชุม ไม่ใช่เพียงระดับคณะทำงาน และถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการทำให้ประชาชนคนไทยที่ใช้สิทธิกองทุนประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และดำเนินการไปด้วยกันได้