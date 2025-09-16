กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานกระบอก-เข็มฉีดยากว่าล้านชิ้น เงิน 3.3 ล.ดูแลประชาชน
วันนี้ (16 กันยายน 2568) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานกระบอกพร้อมเข็มฉีดยาและเงินพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แห่ง เข้ารับพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
นพ.โอภาส กล่าวว่า สธ.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานกระบอกพร้อมเข็มฉีดยา ขนาด 1 มิลลิลิตร จำนวน 1,001,600 เข็ม แก่โรงพยาบาลในสังกัด สธ. สำหรับใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดย สธ.จะกระจายไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) 21 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน(รพช.) เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 10 แห่ง โรงพยาบาล (รพ.) เทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และ รพ.ชัยพัฒน์ จ.พังงา 5 แห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ที่มีพื้นที่การระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี และ ตราด
นพ.โอภาส กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินให้โรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน จำนวน 11 แห่งๆ ละ 300,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,300,000 เพื่อดำเนินโครงการสร้างสุขสู่ชุมชน ให้ความช่วยเหลือชุมชนบริเวณโดยรอบที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สระบุรี รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.กาญจนบุรี รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ระยอง รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.หนองบัวลำภู รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.นครราชสีมา รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สุรินทร์ รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ศรีสะเกษ รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ตรัง และ รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.นราธิวาส