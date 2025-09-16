คุมเข้ม! กกจ. ลุยปราบต่างด้าวเถื่อน จับได้ 4 รายไร้ใบอนุญาต คุมตัวส่งดำเนินคดีทันที

กรมการจัดหางาน ตรวจเข้ม! แรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายกลางกรุง จับได้ 4 รายไร้พาสปอร์ต-ใบอนุญาต คุมตัวส่งดำเนินคดีทันที นายจ้าง-ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า กรณีมีประชาชนแจ้งเบาะแสว่ามีแรงงานต่างชาติทำงานขนส่งสินค้าอยู่ภายในร้านขนส่งแห่งหนึ่ง โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และมีพฤติกรรมรอลูกค้าตามทางเดินและบันไดในพื้นที่อาคารพาณิชย์ย่านประตูน้ำ และบริเวณใกล้เคียง ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นั้น กรมการจัดหางานรับทราบเรื่องแล้วไม่นิ่งนอนใจ ได้เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที เพื่อให้การทำงานของแรงงานต่างชาติเป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อมิให้กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทย
“จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้พบแรงงานสัญชาติเมียนมา เพศชายจำนวน 4 คน กำลังทำงานแพ็คสินค้า เตรียมขนย้ายไปยังโกดัง โดยไม่มีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน และยังพบนายจ้างกระทำผิด จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพญาไท เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป” นายพิเชษฐ์ กล่าว
นายพิเชษฐ์ กล่าวย้ำว่า แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกส่งกลับประเทศต้นทาง รวมทั้งไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี และนายจ้าง/สถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 15 กันยายน 2568) มีการตรวจสอบนายจ้าง สถานประกอบการแล้วจำนวน 76,725 แห่ง ดำเนินคดี 2,253 แห่ง และตรวจสอบแรงงานต่างชาติรวมทั้งสิ้น 944,965 คน โดยดำเนินคดีแล้ว 4,783 คน
ทั้งนี้ หากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย หรือพบเห็นคนต่างชาติทำงานนอกเหนือสิทธิที่ทำได้ขอความร่วมมือทุกท่านแจ้งเบาะแสมาที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 โทร. 0 2354 1729 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694