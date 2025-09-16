สธ.วางแผนขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดิจิทัล ปี’69 ใช้นวัตกรรม-AI บริการประชาชน
วันนี้ (16 กันยายน 2568) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดิจิทัล ว่า สธ.ได้พัฒนา MOPH DIGITAL HEALTH PLATFORM อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพระหว่างหน่วยบริการ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ ลดภาระให้กับประชาชนผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ โดยล่าสุด มีหน่วยบริการเชื่อมต่อระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล MOPH PHR แล้ว 10,628 แห่ง ส่งข้อมูลผู้รับบริการแล้ว 64,762,530 ราย ส่วนระบบรับส่งต่อผู้ป่วย MOPH REFER มีหน่วยงานเชื่อมโยงระบบแล้ว 2,824 แห่ง ให้บริการใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ 1,096,958 ใบ ขณะที่ระบบ MOPH Imaging Hub หน่วยบริการส่งต่อภาพถ่ายรังสี 589 แห่งรวม 1,741,287 ภาพ
นพ.โอภาส กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลร่วมกัน อาทิ การลงนามการเชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลบริการสุขภาพกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและเอกชน รวม 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และโรงพยาบาล (รพ.) กรุงเทพ หาดใหญ่, การเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม”, เชื่อมระบบการแจ้งความประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะกับสภากาชาดไทย ผ่านแพลตฟอร์มหมอพร้อม และล่าสุด ได้พัฒนาการใช้ BIOMETRICS ในการระบุบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน ร่วมกับสภากาชาดไทย และ สวทช. โดยมีการพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลไปพร้อมกัน อาทิ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรวิชาการ Digital Health ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัล และร่วมกับ SCB Academy พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ Digital Health E-learning เป็นต้น
“สำหรับการดำเนินงานในปี 2569 สำนักสุขภาพดิจิทัล สธ. มีแผนจัดทำ MOU เชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลสุขภาพกับอีก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทั้งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ระบบบริการมากขึ้น ทั้งระบบสมุดฝากครรภ์ดิจิทัล (MOPH ObPed), จัดทำ Caregiver ID ในเด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบและผู้พักพิง, ระบบ MOPH IOT เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน, การใช้AI ทั้ง AI CXR อ่านฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอก, Summary AI สรุปประวัติผู้ป่วย และ AI Chatbot ให้ข้อมูลสุขภาพ รวมถึง MOPH ACADEMY ส่งเสริมบุคลากรรู้เท่าทันดิจิทัล และพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Smart Hospital ภายใต้หลักการธรรมาภิบาลข้อมูล