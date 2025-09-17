อินโนเวท ไบโอเทค ผ่าน ISO 20387:2018 รายแรกของไทยในภาคเอกชน ยกระดับธนาคารชีวภาพสู่มาตรฐานโลก
บริษัท อินโนเวท ไบโอเทค จำกัด ผู้ดำเนินงานห้องปฏิบัติการ Innovate Biotech Laboratory ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20387:2018 สำหรับธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (Human Biobank) นับเป็นบริษัทเอกชนรายแรกของประเทศไทย และเป็นหน่วยงานลำดับที่ 4 ของประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
พิธีมอบเกียรติบัตรจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ที่โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท – เทอร์มินัล 21 กรุงเทพฯ โดยมี นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ อนันต์ ทวีแสงศิริ กรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ พร้อมด้วย นพ.จรัสพล รินทระ รองคณบดี สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกล่าวถึงบทบาทความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับภาคเอกชน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีธนาคารชีวภาพที่ได้มาตรฐานสากลในการสนับสนุนงานวิจัย
ที่ผ่านมา อินโนเวท ไบโอเทค ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 : 2022 และ ISO 15190 : 2020 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และในปีนี้ได้ต่อยอดสู่ ISO 20387 : 2018 ซึ่งไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ แต่ยังช่วยแก้ปัญหาสำคัญในงานวิจัย เช่น การสูญหายของตัวอย่างหรือความเสียหายจากการใช้งานร่วมกัน พร้อมสร้างความมั่นใจให้นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาในการฝากเก็บตัวอย่างระยะยาว
นอกจากนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐานยังเปิดทางสู่การพัฒนา โมเดลธุรกิจใหม่ด้านบริการธนาคารชีวภาพ ที่ครอบคลุมทั้งการเก็บและส่งออกตัวอย่าง โดยเฉพาะเซลล์ภูมิคุ้มกันสำคัญ ได้แก่ Lymphocyte Cells, Natural Killer (NK) Cells และ Dendritic Cells ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการวิจัยด้านภูมิคุ้มกันและการพัฒนานวัตกรรมการรักษาในอนาคต
นายอนพัทย์ ภักดีสุขอนันท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินโนเวท ไบโอเทค จำกัด กล่าวว่า ISO 20387 : 2018 ไม่เพียงเป็นหมุดหมายของบริษัทฯ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างระบบนิเวศวิจัยไทย ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล และผลักดันประเทศสู่การเป็นเมดิคัล ฮับ ของเอเชีย ได้อย่างมั่นคง
“ความสำเร็จครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับธนาคารชีวภาพไทย ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล พร้อมสร้างโอกาสใหม่ในการร่วมมือทางวิชาการและนวัตกรรมทางการแพทย์กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ”