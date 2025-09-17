โอกาสดี! เปิดรับหญิงไทย ทำงานนวดแผนไทยในมาเลเซีย 50 อัตรา รายได้ดี สวัสดิการครบ

โอกาสดี ! กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครหญิงไทยทำงานนวดแผนไทยในมาเลเซีย 50 อัตรา รายได้ดี สวัสดิการครบ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบกิจการร้านนวด ในตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย จำนวน 50 อัตรา โดยค่าจ้างสามารถเลือกทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ แบบเงินเดือนประจำ จำนวน 3,300 ริงกิตมาเลเซียต่อเดือน หรือประมาณ 24,800 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) แบบค่าคอมมิชชั่นตามจำนวนชั่วโมงทำงาน ชั่วโมงที่ 1–160 คิดอัตราชั่วโมงละ 22 ริงกิต ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 161 เป็นต้นไป คิดอัตราชั่วโมงละ 25 ริงกิต กำหนดเวลาทำงาน 7.5 ชั่วโมงต่อวัน ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี โดยนายจ้างจะจัดหาที่พัก อุปกรณ์ประกอบอาหาร จ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง พร้อมประกันคุ้มครองการเบิกค่ารักษาพยาบาล และประกันสุขภาพตามที่รัฐบาลประเทศมาเลเซียกำหนด ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2568 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครที่นายจ้างต้องการ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 44 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา โดยมีใบรับรองการนวดเท้า หรือนวดไทย อย่างน้อย 150 ชม. มีสุขภาพแข็งแรง ผ่านการตรวจสุขภาพ มีมารยาทและทัศนคติที่ดี ซึ่งการรับสมัคร ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ และค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 6,500 บาท
ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน