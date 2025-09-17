นักสิทธิฯ ชี้ ลูกจ้างหญิงมักใช้ ‘ลาคลอด’ ไม่เต็มสิทธิ หวั่นถูกเลิกจ้าง กม.120วันเป็นประโยชน์

‘เครือข่ายแรงงานฯ’ ชี้ลูกจ้างหญิงมักใช้สิทธิลาคลอดไม่เต็มสิทธิ ห่วงรายได้-หวั่นตกงาน มองกฎหมายเพิ่มลาคลอด 120 วันเป็นประโยชน์-ตอบโจทย์ส่งเสริมการมีบุตร
จากกรณีที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่…) พ.ศ. … เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การขยายสิทธิการลาคลอดของลูกจ้างหญิง จากเดิม 98 วัน เป็นไม่เกิน 120 วัน โดยกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 60 วัน นั้น
เมื่อวันที่ 17 กันยายน น.ส.ธนพร วิจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิแรงงาน เปิดเผยว่า แม้จะได้สิทธิลาคลอดเพิ่มเป็น 120 วัน แต่ลูกจ้างหญิงส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้สิทธิไม่เต็มจำนวน โดยเลือกที่จะลาเพียงครึ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ตามกฎหมายเดิมที่กำหนดสิทธิการลาคลอดไว้ 98 วัน โดยปกติแล้ว ลูกจ้างหญิงมักจะใช้สิทธิลาประมาณ 45 วัน เนื่องจากได้รับค่าจ้างจากนายจ้างตามอัตราค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาเพียง 45 วัน ส่วนอีก 45 วันที่เหลือจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ดังนั้น ลูกจ้างหญิงจำนวนมากจึงมักรีบกลับเข้าทำงานในช่วงเวลาที่เหลือเพื่อให้ได้รับทั้งค่าจ้างจากนายจ้างและเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้ดูแลบุตรให้และมีความพร้อมกลับเข้าทำงาน ขณะที่บางรายจำเป็นต้องใช้สิทธิลาคลอดเต็มจำนวน เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรและต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง
“ในอีกกรณี หากลูกจ้างหญิงลาคลอดครบ 120 วัน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวพอสมควร อาจเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง เนื่องจากสถานประกอบการต้องการให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานโดยเร็ว และไม่สามารถรอได้ โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและตลาดงานที่หายาก ลูกจ้างหญิงจึงพยายามรักษาตำแหน่งงานของตนไว้” น.ส. ธนพร กล่าว
ทั้งนี้ น.ส. ธนพร ได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่า สำหรับการร่างกฎหมายฉบับนี้ คือ การใช้สิทธิลาคลอด 120 วัน ลูกจ้างหญิงจะได้รับค่าจ้างเต็มอัตราจากนายจ้างใน 60 วันแรก ส่วนระยะเวลาที่เหลือจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคม หากลูกจ้างหญิงกลับเข้าทำงานก่อนครบ 120 วัน ก็จะได้รับค่าจ้างเต็มอัตราจากนายจ้างต่อควบคู่กับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม อย่างไรก็ตาม การมีกฎหมายรองรับสิทธิลาคลอด 120 วันถือเป็นกลไกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิได้เต็มจำนวนจริงๆ
สำหรับการให้สิทธิลูกจ้างลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสที่คลอดบุตรได้ไม่เกิน 15 วัน โดยใช้สิทธิก่อนหรือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่บุตรคลอด ซึ่งยังจะได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 15 วันนั้น น.ส. ธนพร มองว่า เป็นการแบ่งเบาภาระลูกจ้างหญิงหลังคลอดที่อาจมีสภาพร่างกายยังไม่พร้อม อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลบุตรในช่วงกลางคืน จึงถือเป็นสิทธิที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ลูกจ้างได้ช่วยดูแลคู่สมรสที่ลาคลอด และดูแลบุตรของตน
“นี่เป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ควรสนับสนุน เพราะเป็นช่องทางให้ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิได้ใช้ตามความจำเป็น ขณะเดียวกัน หากลูกจ้างหญิงบางรายไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิเต็มจำนวนก็ไม่เป็นปัญหา ถือเป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข อีกทั้งกฎหมายลาคลอด 120 วันยังตอบโจทย์การส่งเสริมให้ผู้หญิงตัดสินใจมีบุตรได้ง่ายขึ้น เพราะหากไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมาย การตัดสินใจที่จะมีบุตรอาจเป็นเรื่องยาก เมื่อมีการให้สิทธิลาคลอด 120 วัน โดยไม่กระทบต่อการทำงาน และมีกฎหมายรองรับ ถือว่าเป็นประโยชน์มากกว่าโทษ และยังช่วยสนับสนุนการมีบุตรในช่วงที่อัตราการเกิดของเด็กไทยลดลง” น.ส. ธนพร กล่าว