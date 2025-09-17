อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ประกาศงดเล่นน้ำตกชั่วคราว เผยภาพปรากฏการณ์ หัวช้างแตก หาชมยาก
วันที่ 17 กันยายน นางขวัญใจ น้อยนารายณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศงดกิจกรรมลงเล่นน้ำตกทุกกรณีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว หลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวกว่าปกติ โดยนักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าชมความสวยงามของน้ำตกได้ตามปกติ แต่ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าตื่นตาที่เรียกว่า “หัวช้างแตก” ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูน้ำหลาก ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าผาเหนือน้ำตกชั้นที่ 7 ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกเอราวัณ เมื่อน้ำจำนวนมากไหลบ่าลงมาอย่างรุนแรง จะแยกออกเป็นสายน้ำ 3 สายที่มองดูแล้วคล้ายกับเศียรทั้งสามของช้างเอราวัณในตำนาน อันเป็นที่มาของชื่อน้ำตกและชื่ออุทยานฯ แห่งนี้ และถือเป็นภาพความงามตามธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหาชมได้ยากยิ่ง