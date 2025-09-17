สปส. เปิดรับฟังความเห็น ปรับปรุง ‘พ.ร.บ. ประกันสังคม-เงินทดแทน’ มุ่งทันสมัย สอดคล้องเศรษฐกิจ

สปส. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. ประกันสังคม และ พ.ร.บ. เงินทดแทน เพื่อความทันสมัย เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเปิดผ่านระบบออนไลน์ 1-30 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 17 กันยายน น.ส. บุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 รวมถึงกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจจากพระราชบัญญัติดังกล่าว” โดยมี คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะอนุกรรมการการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ตัวแทนสถานพยาบาล นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
น.ส. บุปผา กล่าวในการเปิดงานว่า การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งทางภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะได้ร่วมกันสะท้อนข้อดี ผลกระทบ และข้อเสนอแนะต่อพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจจากพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว เพื่อตรวจสอบว่ากฎหมายดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีความคุ้มค่าและเป็นธรรมต่อประชาชนเพียงใด รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทุกภาคส่วน
น.ส. บุปผา กล่าวอีกว่า การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 320 คน ประกอบด้วย ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้าง สถานพยาบาล หน่วยบริการรับสมัครและรับชำระเงินสมทบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติ โดยแบ่งการรับฟังความคิดเห็นออกเป็น 3 ห้องย่อย ได้แก่
- การขึ้นทะเบียนและการจัดเก็บเงินสมทบของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- การบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้ผู้สนใจแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2568 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
“ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น เพราะผลจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายประกันสังคมและเงินทดแทนให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างแท้จริง” เลขาธิการ สปส. กล่าว