ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า-เทศบาลลพบุรี 11 นาย กระจาย จับลิง 100 ตัว หลุดจากกรง คาดใช้เวลา 7 วัน

กรมอุทยานฯ-เทศบาลลพบุรี จับลิงหลบหนี หลังปรับปรุงกรงแล้วเสร็จ ชี้ลิงที่หลุดเป็นกรงเก่าที่รอการย้ายเข้ากรงใหม่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งแก้ไขปัญหาลิงลพบุรีหลุดออกจากกรงพักพิงชั่วคราว พร้อมยืนยันจะเร่งจับลิงทั้งหมดกลับเข้ากรงใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมภายใน 1 สัปดาห์ และจะเดินหน้าโครงการควบคุมประชากรลิงในเมืองอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาลิงในพื้นที่
วันที่ 17 กันยายน นายสมศักดิ์ ดวงรัศมี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) เปิดเผยว่าลิงที่หลุดออกมาจากกรง C มีประมาณ 100 ตัว เนื่องจากกรงดังกล่าวเป็นกรงเก่าที่มีอยู่เดิมของเทศบาลที่นำมาปรับปรุงใช้ใหม่ ทำให้ไม่แข็งแรงเพียงพอ ซึ่งกรง C เป็นกรงเดียวที่ยังไม่ได้ย้ายลิงออกเข้ากรงใหม่ ส่วนลิงในกรง A และ B ที่มีรวมกัน 1,600 ตัว ได้ย้ายไปอยู่ในกรงใหม่ที่เทศบาลเมืองลพบุรีสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว กรงที่เกิดเหตุจึงเป็นกรงสุดท้ายที่มีลิงอยู่ 700 ตัว และเกิดความเสียหายจนลิงหลุดออกมา
นายสมศักดิ์ ยังเปิดเผยอีกว่า ในวันที่ 17 กันยายน เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.1 สาขาสระบุรี ได้แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่รวม 11 นาย ออกเป็น 2 ส่วนเพื่อปฏิบัติภารกิจจับลิงในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดลพบุรี โดยจับลิงที่หลุดออกจากกรง เจ้าหน้าที่จำนวน 4 นาย ได้เข้าร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อจับลิงที่หลุดออกจากกรงบริเวณสถานอนุบาลลิงเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในการจับลิงทั้งหมดกลับเข้ากรงใหม่ที่สร้างเสร็จแล้ว
ทั้งนี้หลังจากจับลิงที่หลุดออกมาแล้วเสร็จ ทางเทศบาลเมืองลพบุรีจะร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เดินหน้าโครงการทำหมันและจับลิงในพื้นที่สาธารณะในตัวเมืองอีกประมาณ 250 ตัว เพื่อควบคุมประชากรลิงในระยะยาว โดยลิงที่จับได้ทั้งหมดจะถูกนำไปดูแลในสถานอนุบาลลิงโพธิ์เก้าต้นต่อไป