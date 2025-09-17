กรมทะเล เตือน แมงกะพรุนพิษ เกยหาดเกาะราชา ห้ามลงเล่นน้ำ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ Protect Racha Island และสื่อออนไลน์ว่า พบแมงกะพรุนพิษเกยตื้นที่อ่าวปะตก เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ประสานงานกับ กปพ. โดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา รวมถึงเครือข่ายเจ้าหน้าที่กู้ชีพเกาะราชาใหญ่ นำโดยนายมารอกัส จันทร์ดี (หัวหน้า Life guard) เพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็น แมงกะพรุนหัวขวด (Bluebottle; Physalia sp.) จำนวนประมาณ 80–90 ตัว ขนาดร่มเฉลี่ย 3–7 เซนติเมตร เกยอยู่บริเวณหน้าหาดอ่าวปะตก
นอกจากนี้ยังมีแจ้งพบแมงกะพรุนชนิดเดียวกันที่หาดกมลา และพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ โดยช่วงเวลาดังกล่าว สภาพทะเลมีคลื่นลมแรง โดยเฉพาะบริเวณอ่าวปะตก เกาะราชาใหญ่ เจ้าหน้าที่ได้ปักธงแดงและประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัย เบื้องต้นยังไม่พบรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุน
ทั้งนี้แมงกะพรุนหัวขวด (Bluebottle; Physalia sp.) จัดเป็นแมงกะพรุนที่มีพิษร้ายแรง หากสัมผัสจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อน และในบางรายอาจมีอาการแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากร่วมด้วย โดยทั่วไปการแพร่ระบาดของแมงกะพรุนชนิดนี้มักพบในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของทุกปี
แต่เจ้าหน้าที่ได้ประสานเครือข่ายและเจ้าหน้าที่กู้ชีพประจำชายหาด เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวัง หากถูกแมงกะพรุนสัมผัส ควรใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่สัมผัสอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 วินาที และรีบนำส่งแพทย์เพื่อรักษาตามอาการ