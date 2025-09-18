เตือนรับมือ มิแทก ไต้ฝุ่นลูกที่ 17 บวก น้ำเหนือ ทะเลหนุน ฝนหนัก เหนือ-กลาง อีสาน เดือดร้อน
วันที่ 18 กันยายน นายสนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่องสถานการณ์การจัดการ อากาศในประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ ที่พายุไต้ฝุ่นกำลังเข้าใกล้ บวกกับน้ำทะเลที่หนุนสูง โดยระบุว่า
พายุไต้ฝุ่นมาใกล้แล้ว น้องฝน น้ำเหนือน้ำหนุนจากทะเล มาพร้อมกัน ขึ้นกับน้ำยาของผู้บริหารแล้ว
โดย สำนักข่าวของ ประเทศจีน รายงานว่า เวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน พายุดีเปรสชันเขตร้อนก่อตัวขึ้นในทะเลฟิลิปปินส์ ห่างจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ไปทางตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเหนือทะเลจีนใต้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเหนือประมาณ 290 กิโลเมตร
คาดว่าพายุดีเปรสชันเขตร้อนลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นขณะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ และอาจกลายเป็นพายุไต้ ฝุ่นลูกที่ 17 ชื่อ มิแทก และจะพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนต่อไป แรงและฝนตกหนักมาสู่มณฑลกวางตุ้งและฮ่องกงโดยจะขึ้นฝั่งทางใต้ของประเทศจีนช่วงประมาณวันที่ 19- 20 กันยายน 2568 โดยจะมีลมกระโชกแรงถึงระดับ10และจะเคลื่อนที่ผ่านทางตอนเหนือของประเทศ เวียดนาม โดยไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่จะมีอิทธิพลนำฝนปริมาณมากมาตกในภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคอีสาน เนื่องจากมีร่องมรสุมความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และมีลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดเข้ามาปะทะ
“ช่วงวันที่ 21-23 กันยายน 2568 ประเทศไทยอาจจะมีฝนตกหนักจากสภาวะ การณ์ดังกล่าว ขณะที่เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงด้วย น้ำจะท่วมมากขึ้นในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ลุ่มต่ำเนื่อง จากมีน้ำเหนือ น้ำฝนและน้ำหนุนมาพร้อมกันในช่วงดังกล่าว ทั้งนี้ต้องขึ้นกับน้ำยาของผู้บริหารแล้วจะป้องกันและแก้ไขอย่างไร เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด”นายสธิ ระบุ